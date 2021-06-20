Тысячи человек. Насколько сократилось население Риги за последний год?

В начале 2021 года, по данным Управления по делам гражданства и миграции, в Риге проживало 686 300 человек. В отчете указывается, что до 2013 года численность населения Риги постоянно уменьшалась. Затем, до 2017 года, последовала стабилизация и небольшой рост, но за последние четыре года население столицы сократилось на 2,6%.

Население страны за этот период уменьшилось в целом на 2,3%.

На 1000 жителей страны миграционный дефицит в Риге составил четыре человека, что значительно больше, чем в среднем по стране (1,8 человека).

Возрастное разделение

На начало отчетного года в Риге проживало 383 200 человек трудоспособного возраста, что на 5 500 человек меньше, чем годом ранее. Доля этой группы в населении города снизилась с 61,5% до 61,1%.

На начало года в Риге проживало 97 900 детей и молодых людей, что на 400 меньше, чем годом ранее.

Как указывается в годовом отчете, в 2020 году этнический состав населения Риги существенно не изменился. Самыми многочисленными этническими группами были латыши - 47,2% и русские - 36,1%.