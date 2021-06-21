Женщины и мужчины воспринимают либидо по-разному. Что делать, если сексуальная энергия пропала?

Вожделение и возбуждение – реакция на приятные стимулы в организме – это два разных аспекта сексуальной реакции. Самая большая трудность – объединить вместе две эти характеристики.

"Если речь идет о желании секса, рекомендую не думать о том, хочу я или не хочу секса, а принять осознанное решение взрослого человека о том, что секс может пойти мне на пользу, и, желательно иметь больше, чем один ответ, почему я хочу этого. Например, почувствовать свое тело как полное жизни, пульсирующее, способное доставлять чувство наслаждения, хочу научиться чему-то новому, преодолеть чувство стыда. Возможно, хочу таким образом что-то сказать своему партнеру. А, возможно, хочу почувствовать эмоциональную близость. Хочу удивить своего партнера или себя. Настолько же хорошим для меня может быть и соло-сексуальный опыт, не обязательно нужен партнер", - говорит Кристине Балоде.

Клинический психолог также подчеркивает, что о сексуальности необходимо заботиться и ее нужно воспитывать, так де как и другие ежедневные гигиенические процедуры. Также как красивую улыбку можно приобрести, ухаживая за своими зубами и посещая гигиениста и стоматолога, также и о своей сексуальности следует заботиться своими силами или вместе со специалистом.

Снижает тревогу и повышает иммунитет

Сексуальная самореализация порождает стремление к благополучию, и она обеспечивает функцию благополучия в личной и общественной жизни. Человек - социальное существо, для которого важно отражаться в глазах других людей, чувствовать и разделять симпатии.

Таким образом, сексуальная энергия повышает самооценку, стабилизирует работу нервной системы.

Здоровая сексуальная самореализация помогает человеку стать менее беспокойным.

"Редко можно встретить человека, который после приятного чувства сексуального удовлетворения очень беспокоился бы о будущем, бежал бы покупать платье, наращивать или укорачивать ногти, делать косметическую процедуру или покупать машину побольше. Сексуальная активность, позитивное восприятие сексуальной природы придают самому себе и жизни ощущение достаточности и существования", – подчеркивает психолог.

Почему пропала сексуальная заинтересованность?

Сексуальные вопросы следует рассматривать в контексте с другими областями жизни, также как и половые органы нельзя рассматривать отдельно от всего тела – как физиологически, так и ментально. Чувство сексуальности развивается вместе с личностью, ее здоровьем и культурой, в которой живет человек. Когда сексуальное желание ослабевает, у проблемы может быть несколько причин.

Биомедицинские причины. Хронические заболевания, диабет или высокое артериальное давление, гормональный дисбаланс могут существенно повлиять на желание или способность получать сексуальное удовольствие. Желание сексуального контакта также снижают антидепрессанты и гормональные препараты. Проблемы вызывают сухость влагалища, опущение матки, слабость или повышение мышечного тонуса, которые могут вызывать боль или неспособность достичь оргазма.