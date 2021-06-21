Пн, 21.06.2021
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Женщины и мужчины воспринимают либидо по-разному. Что делать, если сексуальная энергия пропала?

ФОТО: shutterstock.com

Либидо или половое влечение связано с самопознанием, полным удовольствия и приятных ощущений. Несмотря на то, что часто можно слышать такие фразы как "низкое либидо" или "высокое либидо", думать а таких противопоставлениях – ошибочно. Тенденция к сравнению нередко приводит к подавлению либидо, и человек начинает вести все более асексуальный образ жизни. Либидо влияет не только на самочувствие, но и на общее состояние здоровья и качество жизни.

Сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане и клинический психолог, консультант по вопросам партнерских отношений и сексуальности Кристине Балоде рассказывают, почему важно заботиться о сексуальной энергии, как с ее помощью построить здоровые отношения и как повысить либидо.

Сексуальную культуру можно сравнить с культурой питания, принимая во внимание, что они обе обеспечивают жизнь и самодостаточную стабильность человека. Как и культура питания, наша сексуальная культура – у каждого разная. У более закрытых людей импульсы могут казаться более однообразными, но и более устойчивыми. Но есть люди, которым необходимо больше сексуальных впечатлений и обеспечение сексуального благополучия которых и полноценная реализация сексуальной идентичности которых не будут так тесно связаны с концепцией партнерских отношений. Именно так будут различаться и реальности сексуальной самореализации в разном возрасте. Сексуальность очень тесно связана с самопониманием и самосознанием.

Женщины и мужчины склонны воспринимать либидо по-разному. Как показывает опыт специалиста, мужчины более склонны связывать сексуальную самореализацию с половой жизнью, а конкретно – с половым актом. У многих женщин оно больше ассоциируется с сексуальными переживаниями: с романтикой, эротикой, разговорами, соблазнением и культурой флирта.

"Не существует такого среднего показателя здорового либидо, однако, чтобы иметь возможность понять точку отсчета, я бы порекомендовала взглянуть на либидо как на показатель качества жизни, благополучия. Или, думая о себе как о сексуальном существе, в своем опыте вижу положительную динамику.

Подсчет количества половых актов сам по себе ничего не говорит о половой жизни человека в целом, потому что секс – это не только половой акт.

Половой акт – это лишь один из видов сексуальной активности, который можно практиковать ежедневно, и который даст представление о нашей личности, но он определенно не представляет нашу сексуальность во всей ее амплитуде.

Человек сексуален в гораздо более широком смысле. Свою сексуальность и обеспеченное ею качество жизни не следует связывать с качеством отдельного секса. Целесообразнее было ответить на вопросы:

  • что мой жизненный опыт говорит о моей сексуальной идентичности,
  • что для меня значит моя гендерная идентичность,
  • на что я ориентируюсь, думая в категориях отношений,
  • что я хочу, что люблю, чем увлекаюсь, или достаточна ли активность,
  • что происходит с сексуальной энергией, растет ли она или падает,
  • как она влияет на мою жизнь, мое поведение, коммуникацию с окружающими.

Ответив на эти вопросы, легче понять себя и понять, какие ответы меня устраивают, а какие хотелось бы улучшить", – говорит Кристине Балоде.

Открытость сексу определяют не только импульсы, это еще и осознанное решение с конкретной целью

Открытость сексу можно сравнить с утренней зарядкой.

Так не бывает, чтобы в шесть утра человек вскакивал с кровати с ненормальным желанием делать утреннюю зарядку. Но после того, как потянется, подвигается и улыбнется в зеркало, это желание может возникнуть.

Вожделение и возбуждение – реакция на приятные стимулы в организме – это два разных аспекта сексуальной реакции. Самая большая трудность – объединить вместе две эти характеристики.

"Если речь идет о желании секса, рекомендую не думать о том, хочу я или не хочу секса, а принять осознанное решение взрослого человека о том, что секс может пойти мне на пользу, и, желательно иметь больше, чем один ответ, почему я хочу этого. Например, почувствовать свое тело как полное жизни, пульсирующее, способное доставлять чувство наслаждения, хочу научиться чему-то новому, преодолеть чувство стыда. Возможно, хочу таким образом что-то сказать своему партнеру. А, возможно, хочу почувствовать эмоциональную близость. Хочу удивить своего партнера или себя. Настолько же хорошим для меня может быть и соло-сексуальный опыт, не обязательно нужен партнер", - говорит Кристине Балоде.

Клинический психолог также подчеркивает, что о сексуальности необходимо заботиться и ее нужно воспитывать, так де как и другие ежедневные гигиенические процедуры. Также как красивую улыбку можно приобрести, ухаживая за своими зубами и посещая гигиениста и стоматолога, также и о своей сексуальности следует заботиться своими силами или вместе со специалистом.

Снижает тревогу и повышает иммунитет

Сексуальная самореализация порождает стремление к благополучию, и она обеспечивает функцию благополучия в личной и общественной жизни. Человек - социальное существо, для которого важно отражаться в глазах других людей, чувствовать и разделять симпатии.

Таким образом, сексуальная энергия повышает самооценку, стабилизирует работу нервной системы.

Здоровая сексуальная самореализация помогает человеку стать менее беспокойным.

"Редко можно встретить человека, который после приятного чувства сексуального удовлетворения очень беспокоился бы о будущем, бежал бы покупать платье, наращивать или укорачивать ногти, делать косметическую процедуру или покупать машину побольше. Сексуальная активность, позитивное восприятие сексуальной природы придают самому себе и жизни ощущение достаточности и существования", – подчеркивает психолог.

Почему пропала сексуальная заинтересованность?

Сексуальные вопросы следует рассматривать в контексте с другими областями жизни, также как и половые органы нельзя рассматривать отдельно от всего тела – как физиологически, так и ментально. Чувство сексуальности развивается вместе с личностью, ее здоровьем и культурой, в которой живет человек. Когда сексуальное желание ослабевает, у проблемы может быть несколько причин.

Биомедицинские причины. Хронические заболевания, диабет или высокое артериальное давление, гормональный дисбаланс могут существенно повлиять на желание или способность получать сексуальное удовольствие. Желание сексуального контакта также снижают антидепрессанты и гормональные препараты. Проблемы вызывают сухость влагалища, опущение матки, слабость или повышение мышечного тонуса, которые могут вызывать боль или неспособность достичь оргазма.

Психологические причины. Человек может не знать, что его сексуально привлекает и какие "кнопки" включают или выключают сексуальный разум. Возможно, человек не может сохранять ощущение присутствия и не опытен. Депрессия и тревога, а также современные эстетические установки касательно самооценки могут значительно снизить уверенность в себе и, соответственно, желание сексуального контакта. Также одной из причин может быть боль, перенесенные травмы или недостаток опыта.

Причины отношений. Сексуальную энергию снижают сравнение себя с другими парами, а также из-за недостаток интимности. Важно понимать, почему человек желает или не желает контакта с партнером. Может быть, мужчина занимается сексом, чтобы доставить наслаждение партнеру и самоутвердиться таким образом? При длительных отношениях может не возникать естественного желания делать одно и то же. Что из себя представляет сексуальная культура в 16, 28, 48, 68 или 78 лет? Желательно ответить на вопрос, можем ли мы позволить себе что-то большее, можем ли мы быть более ориентированы на сотрудничество или вести себя так, как в 16 лет.

Часто проблемы в отношениях проливают свет на то, какие отношения человек имеет с самим собой.

Связанные с культурой причины. К сожалению, мы живем в культуре, осуждающей женскую сексуальность. И если женщина чувствует, что окружающие осуждают ее сексуальность, она может чувствовать стыд и вину за свои желания или фантазии и, наконец, начинает избегать приобретения или расширения опыта.

Что повышает либидо?

"Ежедневно либидо повышает приятная атмосфера, запахи и вкусовые ощущения. Это может быть прогулка на свежем воздухе, банные ритуалы или физические нагрузки, например: танцы, бег, плавание или гимнастика. Если человек хорошо себя чувствует в своем теле, то чаще всего отсутствует недостаток и в сексуальной энергии", – говорит фармацевт Алина Флейшмане. "Настолько же хорошо улучшает самочувствие и травяной чай, например, корни любистка очищают организм и укрепляют здоровье, листья и скорлупа лесного ореха укрепляют защитные силы организма, поскольку содержат минералы и витамины Е и группы В. Трава ярутки помогает бороться с бесплодием и импотенцией".

Искать либидо следует:

В имеющих для вас значениях вещах. Один из способов, как повысить сексуальную энергию, – навести порядок в своем жизненном пространстве, подумав о том, какие вещи напоминают человеку, что он или она является сексуальным существом. Например, вы можете поставить на видное место свои любимые картины, книги, свечи или другие предметы, делающие человека более чувственным.

В аромате в помещении. Простой трюк, как наполнить комнату своим любимым ароматом, – наполнить тканевые мешочки сушеными растениями, например, лавандой, лепестками роз, календулой, ромашкой или мятой. Мешочки можно положить в шкаф или между банными полотенцами, положить под подушку или держать рядом с письменным столом. Еще можно использовать натуральные эфирные масла, при этом следует воздержаться от их чрезмерного использования. Достаточно одной-двух капель, чтобы аромат наполнил все помещение.

В списке любимых песен. Для музыкальных людей музыка имеет значение. Выбрав музыку по настроению и времени, можно значительно улучшить самочувствие и способствовать возникновению сексуальной энергии.

В кончиках пальцев. Прикосновения ничего не стоят, но они существенно повышают либидо. Настолько же, как поцелуи или ласки для партнера, важны и прикосновения к себе, например, при нанесении крема для лица или при мытье волос. Важно, чтобы прикосновения к себе или другому человеку были осознанными и полными уважения.

В разговорах. Можно развивать культуру сексуального общения, переосмыслив свои навыки флирта или соблазнения. "Рекомендую оценить, что индивидуально каждому человеку дают разговоры с другими людьми – какие вдохновляют, поддерживают и укрепляют, а какие –делают его более примиренческим и сдержанным", – говорит Кристине Балоде.

В ритуалах. Ощущение праздника делает людей более открытыми. Ритуалы успокаивают и позволяют пересмотреть ценности, которые ассоциируются с каждым праздником. Например, близость природы и традиции во время летнего солнцестояния могут способствовать возникновению чувства воодушевления и сексуального приключения.

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