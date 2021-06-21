Женщины и мужчины воспринимают либидо по-разному. Что делать, если сексуальная энергия пропала?

Причины отношений. Сексуальную энергию снижают сравнение себя с другими парами, а также из-за недостаток интимности. Важно понимать, почему человек желает или не желает контакта с партнером. Может быть, мужчина занимается сексом, чтобы доставить наслаждение партнеру и самоутвердиться таким образом? При длительных отношениях может не возникать естественного желания делать одно и то же. Что из себя представляет сексуальная культура в 16, 28, 48, 68 или 78 лет? Желательно ответить на вопрос, можем ли мы позволить себе что-то большее, можем ли мы быть более ориентированы на сотрудничество или вести себя так, как в 16 лет.
Часто проблемы в отношениях проливают свет на то, какие отношения человек имеет с самим собой.
Связанные с культурой причины. К сожалению, мы живем в культуре, осуждающей женскую сексуальность. И если женщина чувствует, что окружающие осуждают ее сексуальность, она может чувствовать стыд и вину за свои желания или фантазии и, наконец, начинает избегать приобретения или расширения опыта.
Что повышает либидо?
"Ежедневно либидо повышает приятная атмосфера, запахи и вкусовые ощущения. Это может быть прогулка на свежем воздухе, банные ритуалы или физические нагрузки, например: танцы, бег, плавание или гимнастика. Если человек хорошо себя чувствует в своем теле, то чаще всего отсутствует недостаток и в сексуальной энергии", – говорит фармацевт Алина Флейшмане. "Настолько же хорошо улучшает самочувствие и травяной чай, например, корни любистка очищают организм и укрепляют здоровье, листья и скорлупа лесного ореха укрепляют защитные силы организма, поскольку содержат минералы и витамины Е и группы В. Трава ярутки помогает бороться с бесплодием и импотенцией".
• В имеющих для вас значениях вещах. Один из способов, как повысить сексуальную энергию, – навести порядок в своем жизненном пространстве, подумав о том, какие вещи напоминают человеку, что он или она является сексуальным существом. Например, вы можете поставить на видное место свои любимые картины, книги, свечи или другие предметы, делающие человека более чувственным.
• В аромате в помещении. Простой трюк, как наполнить комнату своим любимым ароматом, – наполнить тканевые мешочки сушеными растениями, например, лавандой, лепестками роз, календулой, ромашкой или мятой. Мешочки можно положить в шкаф или между банными полотенцами, положить под подушку или держать рядом с письменным столом. Еще можно использовать натуральные эфирные масла, при этом следует воздержаться от их чрезмерного использования. Достаточно одной-двух капель, чтобы аромат наполнил все помещение.
• В списке любимых песен. Для музыкальных людей музыка имеет значение. Выбрав музыку по настроению и времени, можно значительно улучшить самочувствие и способствовать возникновению сексуальной энергии.
• В кончиках пальцев. Прикосновения ничего не стоят, но они существенно повышают либидо. Настолько же, как поцелуи или ласки для партнера, важны и прикосновения к себе, например, при нанесении крема для лица или при мытье волос. Важно, чтобы прикосновения к себе или другому человеку были осознанными и полными уважения.
• В разговорах. Можно развивать культуру сексуального общения, переосмыслив свои навыки флирта или соблазнения. "Рекомендую оценить, что индивидуально каждому человеку дают разговоры с другими людьми – какие вдохновляют, поддерживают и укрепляют, а какие –делают его более примиренческим и сдержанным", – говорит Кристине Балоде.
• В ритуалах. Ощущение праздника делает людей более открытыми. Ритуалы успокаивают и позволяют пересмотреть ценности, которые ассоциируются с каждым праздником. Например, близость природы и традиции во время летнего солнцестояния могут способствовать возникновению чувства воодушевления и сексуального приключения.