В Латвии продолжает распространяться малоизученная опасная болезнь - внезапное усыхание дуба

Пораженные дубы умирают относительно быстро, обычно в течение трех-пяти лет после появления симптомов.

В VMD пояснили, что острая болезнь дуба вызывается несколькими видами бактерий, наиболее распространенными из которых являются Gibbsiella quercinecans и Brenneria goodwinii. Эти бактерии были обнаружены и на засыхающих дубах в природном парке Talsu pauguraine.

В то же время внезапное усыхание дубов особенно распространено в Соединенном Королевстве, где в настоящее время ведутся интенсивные исследования этого заболевания. По мнению британских ученых, болезнь поражает в основном только зрелые дубы возрастом более 50 лет.

Болезнь угрожает дубам как естественным, так и искусственным экосистемам, включая леса, парки, сельскохозяйственные участки и городскую среду.

VMD отметил, что наиболее важным признаком, по которому можно было распознать заболевание, было то, что из ствола инфицированного дерева вытекала темная липкая жидкость или экссудат, который выделялся через небольшие вертикальные трещины. Раны имеют длину от десяти до 20 сантиметров и ширину от одного до двух сантиметров. Первоначально выделение темной жидкости наблюдается на высоте одного-двух метров над землей, но затем его можно наблюдать и в листве дерева. Выделение жидкости обычно наблюдается весной (март-июнь) и осенью (октябрь-ноябрь).

В то же время в службе подчеркнули, что раны с выделениями забродившего сока не являются признаком этого заболевания.

С 2017 года VMD проводит обследования дубовых насаждений для выявления внезапного усыхания дуба.