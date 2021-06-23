Чему Латвия может поучиться у лучших пенсионных систем мира?

"Последовательная государственная поддержка, просвещение населения, давние накопительные традиции и участие работодателей — это одни из главных причин, почему в Дании и Нидерландах на старость копят гораздо больше жителей, чем в других странах мира. Для того чтобы мотивировать жителей Латвии думать об обеспеченной старости, необходимо повышение осведомленности, более активное участие работодателей, а также нужно учиться у успешных пенсионных систем Западных стран", - говорит Добровольская.

Первый пенсионный уровень - копите за прожитое или отработанное в стране

Пенсионные системы Нидерландов и Дании тоже состоят из трех уровней, первый из которых - государственная пенсия.

Ее размер зависит не от уплаченных взносов социального страхования, как в Латвии, а от того, как долго человек жил или работал в какой-либо из этих стран.

Каждый отработанный или прожитый год позволяет человеку накопить 2% от государственной пенсии. При этом в Нидерландах учитываются также условия жизни населения. Например, одинокий пенсионер-нидерландец может получать пенсию в размере 70% от минимальной месячной зарплаты, которая на сегодняшний достигает порядка 1 300 евро. В свою очередь супруги или неженатые пары могут получать до 50% от минимальной месячной зарплаты. Зато жители Дании, которые живут в стране минимум 40 лет, получают фиксированную пенсию. В 2019 году она составляла 838 евро в месяц — почти пятая часть от средней заработной платы в Дании. Если срок проживания в стране менее 40 лет, то сумма пенсии будет пропорционально меньше, поэтому бедные пенсионеры получают дополнительную государственную пенсию до 900 евро.

На втором пенсионном уровне копите вместе с работодателями, а на третьем — самостоятельно

Большую часть датской и нидерландской пенсий составляет не государственная пенсия, а накопленные на 2-м пенсионном уровне средства, которые добровольно вносят и жители, и работодатели. В Нидерландах взносы в пенсионные фонды 2-го уровня делают до 90% жителей Нидерландов, которые договариваются с работодателем о направлении дополнительных средств с зарплаты на этот пенсионный уровень. А в Дании добровольные взносы делают 94% работающих. В Дании жители и работодатели платят во 2-й уровень в среднем 12% от зарплаты в год.

Между тем в Латвии жители платят взносы в пенсионные фонды 2-го уровня автоматически с брутто зарплаты как часть социальных взносов, которые на данный момент составляют 6%.

3-й пенсионный уровень Нидерландов и Дании такой же, как и в Латвии — полностью самостоятельный и частный, государства предоставляют налоговые льготы за уплаченные взносы. Так как большинство датчан и нидерландцев наибольшие суммы платят во 2-й уровень, то 3-й пенсионный уровень в этих странах выбирают в основном самозанятые лица.

В Латвии во 2-й пенсионный уровень невозможно делать дополнительные взносы работодателя, но это возможно на 3-м пенсионном уровне. В целом взносы работодателя в Латвии составляют около 15% от всех взносов в 3-й пенсионный уровень, и поддержка работодателей с каждым годом растет. По данным КРФК, в 2020 году взносы работодателей выросли более чем на 20% по сравнению с 2019 годом, и эта положительная тенденция продолжается.

"Даже самые богатые страны мира не могут позволить себе платить пенсию по старости, которую хотят их жители, и старение населения является очень серьезной проблемой. В Нидерландах 1-й и 2-й пенсионные уровни обеспечивают 71% от доходов человека, а в Дании — 74%.

К сожалению, в Латвии при нынешней системе 1-й и 2-й пенсионные уровни вместе могут обеспечить максимум 40% от доходов, поэтому добровольные накопления на 3-м пенсионном уровне очень важны и без них невозможно обеспечить привычное качество жизни в старости.