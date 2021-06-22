В Эстонии выпал из окна и погиб маленький ребенок

Как отметили в полиции, из-за жары многие держат окна открытыми, а открытые окна привлекают любопытных детей. За последние недели в Эстонии произошло несколько несчастных случаев, когда дети выпадали из окон.

Дом станет для ребенка самым безопасным местом, если взрослые не будут выпускать ребенка из вида. Больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно дома. Если ваша квартира находится на более высоких этажах и в семье есть маленькие дети, то для безопасности можно удалить ручки окон и балконных дверей или заменить обычные ручки на ручки с детским замком.