В московские рестораны не будут пускать людей, которые не переболели или не вакцинировались от Covid-19

"Конечно, в процессе адаптации у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно", - указал чиновник.

Ранее несколько десятков ресторанов Москвы уже начали работать как "бесковидные" заведения в качестве эксперимента.

Согласно указу Собянина, с 22 июня в Москве из-за распространения Covid-19 вводится временный запрет на проведение развлекательных, концертных и спортивных мероприятий, на котором будут присутствовать более 500 человек - и в помещениях, и на открытом воздухе.

Ограничения могут быть сняты, если организаторы создадут зоны, "свободные от ковида", куда посетителей будут допускать по QR-кодам.

Позднее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил ТАСС, что

из-за перевода на "бесковидный" режим рестораны Москвы могут лишиться 90% посетителей.