Прокурор попросил для Виктора Бабарико 15 лет тюрьмы - это максимально возможный срок по его статье
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Государственное обвинение потребовало 15 лет колонии усиленного режима для незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико по делу "Белгазпромбанка", пишет белорусская служба Радио Свобода.
Прокурор заявил, что его "вина доказана полностью" и она подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела. Обвинитель также попросил для Бабарико штраф в размере 145 тысяч рублей и лишить права занимать руководящие должности на 5 лет.
По данным "Медиазоны", обвиняемым в получении взятки заместителям Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича прокурор попросил дать 6,5 лет лишения свободы. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея прокурор попросил наказать 5,5 годами лишения свободы. Еще одному заместителю Алексею Задойко прокурор запросил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Бабарико ранее заявлял, что нынешнее обвинение основано только на добровольности показаний, данных обвиняемыми в СИЗО КГБ, которое "способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок". Никакой организованной преступной группы, по словам бывшего банкира, не было. Все действовали исключительно в интересах банка и по собственной инициативе, и он единолично ничего не мог решать в банке.
Более 20 человек были задержаны по делу "Белгазпромбанка" в начале июня. Главный фигурант этого дела - Виктор Бабарико, который возглавлял банк в течение 20 лет. Свой пост он покинул накануне избирательной кампании. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и во взяточничестве. Бабарико обвинения не признает и считает дело политическим. Сына Бабарико Эдуарда, начальника его избирательного штаба, обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Виктора и Эдуарда Бабарико задержали 18 июня. Первое заседание суда состоялось 17 февраля. Виктор Бабарико - единственный из восьми фигурантов дела - не признал вину. Суд проходит в полузакрытом режиме: родственники допускаются, но без телефонов и планшетов, сторонников Бабарико в суд не пустили, а из СМИ аккредитовали только лояльные власти издания.
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