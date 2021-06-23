"Дискриминация неминуемо наступит". Власти России и подталкивают к вакцинации, и осуждают принуждение

Проблему принуждения к вакцинации обсуждают в ряде регионов.

Губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко заявил, что власти будут разбираться со случаями принуждения к вакцинации от Covid-19.

"Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Ранее в понедельник губернатор заявил, что недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации.

"Начали с себя"

С жалобами на принуждение к вакцинации обращаются также жители Кемеровской области. "Жалобы были и, возможно, их будет больше. Разъяснения о том, юридически правильно или неправильно, мы даем с учетом действующего законодательства", - заявила представитель областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявлял, что непривитого работника за отказ от обязательной вакцинации могут отстранить от работы без сохранения заработной платы на период эпидемии. При этом, как пояснил министр, в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Эта мера - отстранение от работы непривитых сотрудников - уже начала применяться.

В Московской области госслужащим, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, заблокировали вход в дом правительства.

"Мы начали с себя", - объяснила это решение министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

В Новгородской области с октября начнут действовать особые правила для непривитых сотрудников тех компаний, в которых вакцинацию прошли менее 60% персонала. Непривитые сотрудники таких предприятий должны будут каждую неделю делать ПЦР-тест - за свой счет или за счет работодателя, либо работать удаленно.

Обязательную вакцинацию анонсировали в Краснодарском крае, где с 16 июня число госпитализаций с Covid-19 начало быстро расти.

"Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - заявил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее заместитель губернатора Анна Минькова сообщила о росте заболеваемости.

"Мы возвращаемся к показателям тяжелой зимы. Скорая помощь работает в авральном режиме", - написала она в "Инстаграме".

ЗАГС Нижегородской области обязал молодоженов и гостей церемонии бракосочетания приносить с собой справки о вакцинации или результаты тестов на коронавирус (отрицательные результаты ПЦР-теста или исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к Covid-19). При этом в зале во время церемонии бракосочетания смогут находится не более 20 человек, все они должны быть в масках, на открытой площадке могут находиться не более 50 участников торжества и гостей.

В университет не пустят без прививки

Обязательная вакцинация фактически уже объявлена во многих вузах.

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко 17 июня подписал приказ об обязательной вакцинации всех сотрудников вуза, а также студентов, проживающих в общежитиях.