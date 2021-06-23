"Дискриминация неминуемо наступит". Власти России и подталкивают к вакцинации, и осуждают принуждение

По словам омбудсмена, к ней поступает большое количество жалоб по поводу фактов дискриминации в отношении непривитых от коронавируса граждан. Татьяна Москалькова отметила, что хотя принуждение к вакцинации зачастую продиктовано заботой об общественном благе, "механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь".
"Непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям", - сказала омбудсмен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Татьяны Москальковой, предложил обсудить вопрос о дискриминации по признаку наличия прививки на встрече оперативного штаба.
При этом Песков подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в России требует "энергичных мер".
"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", - отметил он.
Обязательная или добровольная?
Официально в России нет принудительной вакцинации, власти настаивают на том, что она проводится исключительно на добровольных началах. При этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая заявлял, что в интересах страны власти могут ввести обязательную вакцинацию.
"Здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал он.
В конце мая Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса.
"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - сказал Путин.
Однако уже 16 июня власти Москвы на фоне резкого роста числа новых заражений в столице объявили об обязательной вакцинации для работников сферы услуг и чиновников. Власти составили список отраслей, которых касается это требование.
В сжатые сроки компании, работающие в этих сферах, должны будут привить 60% своих сотрудников.
Вслед за Москвой аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других регионах: в Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, в Якутии, в Кузбассе, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе.
В течение нескольких дней отдельные организации и предприятия объявили о решениях, которые фактически могут рассматриваться как принуждение к вакцинации.
Принуждение к вакцинации: "уволят, премию не дадут"
Татьяна Москалькова рассказала, что ей сообщили о попытках принуждения к вакцинации сотрудников "Норильского никеля".
"Всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - сказала Москалькова в эфире радио "Вести FM".
В "Норникеле" факт принуждения отрицают. Представитель компании заявил "Интерфаксу", что "Норильский никель" активно агитирует сотрудников прививаться, но о случаях принуждения им неизвестно.