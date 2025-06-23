За что Гапоненко хвалил Юлию Степаненко в письмах российскому "Правфонду"?

Nekā personīga продолжает расследование финансовых операций Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, или сокращенно "Правфонд", с пророссийскими активистами в Латвии. Эти суммы можно найти в тысячах утекших электронных писем и папок с документами. Также есть договоры и переписки, которые показывают, что активная кампания по защите прав детей, которую продвигала один из лидеров референдума о русском языке, а ныне избранная в Рижскую думу Юлия Степаненко, поддерживалась из России.
Когда 13 лет назад проходила подготовка к референдуму по русскому языку, официально незарегистрированный "Конгресс неграждан" стал ведущей организацией сторонников политики Кремля в Латвии. Лидер конгресса - Александр Гапоненко.
Российское телевидение, где Гапоненко регулярно выступал, называло его профессором, экспертом и специалистом "Института европейских исследований". Однако название вводило в заблуждение - это был не крупный научный институт, а просто общество, возглавляемое Гапоненко.
Гапоненко вместе с владельцем частной школы Eksperiments Брониславом Зельцерманом активно участвовали в воспитании нового поколения лидеров-соотечественников России. Они готовили молодых политиков. Спецкурсы посещали также активный организатор референдума по русскому языку Илларион Гирс, Елена Бачинская, "согласистка" Елизавета Кривцова, которая еще недавно хотела стать адвокатом.
Но как показывает утекшая переписка по электронной почте, Гапоненко для обучения отстаивающих русскую идею молодых политиков получал поддержку от Кремля. Для молодых людей из всех трех стран Балтии были организованы специальные летние лагеря, чтобы обучить их организации мероприятий в защиту русского языка и построению предвыборных кампаний. Также проводились индивидуальные тренинги для каждого из участников. В Латвию были приглашены российские специалисты для работы с молодежью.
Но обучение молодежи было только одной из работ Гапоненко. Он и его пророссийские товарищи в какой-то момент вдруг заговорили о морали и правах детей. И о том, как Европа распространяет гомосексуальность. В то время подобная деятельность началась одновременно в нескольких европейских странах. Что вызвало подозрения в организованной кампании, "ноги которой растут" в России. Владимир Путин также регулярно кричал - Запад предает традиционные ценности, а Россия готова их защищать!
Следуя посланию Путина, Гапоненко 10 лет назад подготовил фильм "Ювенальная юстиция", посвященный теме защиты прав детей. В нем рассказывалось, как социальные службы в Латвии и на Западе якобы необоснованно отбирают детей у родителей и разрушают семьи. Nekā personīga пришла на презентацию фильма, но Гапоненко грубо прогнал журналистов.
В Латвии началась специальная кампания по сбору подписей, состоялось несколько пикетов и шествий, осуждающих нарушения прав детей, в которых принимал участие и Гапоненко. Кампании по повышению нравственности реализовывались несколькими неправительственными организациями. Сейм принял спорные поправки к Закону об образовании, которые требовали нравственного воспитания школьников.
Поправки продвигала лидер на тот момент представитель "Согласия", а ныне прошедшая в Рижскую думу лидер партии "Суверенная власть" Юлия Степаненко. Депутат отрицала какую-либо связь этих поправок с Россией, хотя это совпало с совместной кампанией, организованной пророссийскими организациями в Латвии.
Как свидетельствует попавшая в наше распоряжение электронная переписка Александра Гапоненко с руководством Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, или сокращенно "Правфонд", он подал в фонд заявку на фильм "Ювенальная юстиция". Сумма проекта составляет 13 800 евро.
После этого фонд проинформировал Гапоненко, что вся требуемая на создание фильма сумма будет выделена.
Гапоненко с Москвой согласовал план работ, как будет происходить создание фильма. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года.
Заключенный договор и другие документы доступны в электронных письмах. Гапоненко радостно пишет своим товарищам в Латвии и сообщает им хорошие новости. Московскому фонду он обещает приехать в Россию, чтобы лично подписать документы.
Деньги Москва выплачивает частями. Но происходит несколько непредвиденных обстоятельств. Гапоненко обыскивают сотрудники органов безопасности, изымают компьютеры и жесткие диски, и он просит Москву отсрочить срок выполнения обещанной работы. Но затем бухгалтерия фонда задерживает один из грантовых платежей, поскольку Гапоненко якобы не выполнил полностью какую-то ранее обещанную работу, за которую уже заплатили. Лидер неграждан настолько зол, что даже обращается в полицию и прокуратуру Москвы.
В электронных письмах видно, как Москва оплачивает командировки Гапоненко и других коллег в Варшаву, Вену и другие места.
Он также дает указания экспертам фонда, каких людей следует приглашать на конференции из оккупированных Россией районов Украины, чтобы они могли получить публичную площадку.
В другом - утверждает, что его рекомендовало для командировки в Женеву российское посольство в Риге, и просит 1200 евро на расходы на дорогу и проживание.
В то же время, когда Гапоненко испытывает нехватку денег, в Москву пишет другой пророссийский активист - Виктор Гущин. Он когда-то собирал русскоязычных активистов в Доме Москвы и организовывал обучение латышской молодежи в российских вузах.
В одном из утекших писем пророссийский активист Виктор Гущин жалуется в Москву на то, что его работе мешают латвийские спецслужбы и некая программа телеканала TV3 под названием Nekā personīga.
Гущин жалуется на принятые Сеймом поправки, согласно которым можно будет приостановить деятельность обществ, угрожающих государственной безопасности. Особенно перед москвичами Гущин выделяет Юлию Степаненко, которая "молодец", потому что голосовала против поправок. В отличие от Яниса Урбановича и другим "согласистов".
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