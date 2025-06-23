За что Гапоненко хвалил Юлию Степаненко в письмах российскому "Правфонду"?

После этого фонд проинформировал Гапоненко, что вся требуемая на создание фильма сумма будет выделена.

Гапоненко с Москвой согласовал план работ, как будет происходить создание фильма. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года.

Заключенный договор и другие документы доступны в электронных письмах. Гапоненко радостно пишет своим товарищам в Латвии и сообщает им хорошие новости. Московскому фонду он обещает приехать в Россию, чтобы лично подписать документы.

Деньги Москва выплачивает частями. Но происходит несколько непредвиденных обстоятельств. Гапоненко обыскивают сотрудники органов безопасности, изымают компьютеры и жесткие диски, и он просит Москву отсрочить срок выполнения обещанной работы. Но затем бухгалтерия фонда задерживает один из грантовых платежей, поскольку Гапоненко якобы не выполнил полностью какую-то ранее обещанную работу, за которую уже заплатили. Лидер неграждан настолько зол, что даже обращается в полицию и прокуратуру Москвы.

В электронных письмах видно, как Москва оплачивает командировки Гапоненко и других коллег в Варшаву, Вену и другие места.

Он также дает указания экспертам фонда, каких людей следует приглашать на конференции из оккупированных Россией районов Украины, чтобы они могли получить публичную площадку.

В другом - утверждает, что его рекомендовало для командировки в Женеву российское посольство в Риге, и просит 1200 евро на расходы на дорогу и проживание.

В то же время, когда Гапоненко испытывает нехватку денег, в Москву пишет другой пророссийский активист - Виктор Гущин. Он когда-то собирал русскоязычных активистов в Доме Москвы и организовывал обучение латышской молодежи в российских вузах.

В одном из утекших писем пророссийский активист Виктор Гущин жалуется в Москву на то, что его работе мешают латвийские спецслужбы и некая программа телеканала TV3 под названием Nekā personīga.

Гущин жалуется на принятые Сеймом поправки, согласно которым можно будет приостановить деятельность обществ, угрожающих государственной безопасности. Особенно перед москвичами Гущин выделяет Юлию Степаненко, которая "молодец", потому что голосовала против поправок. В отличие от Яниса Урбановича и другим "согласистов".