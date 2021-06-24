Полиция в Янов день будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения

В полиции отмечают, что контроль за водителями, находящимися за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является одним из важнейших приоритетов государственной полиции во время праздника Лиго.

Полиция начала работу в усиленном режиме 22 июня и продлит ее до 28 июня.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с употреблением алкоголя, за последние десять лет увеличилось на 57%, а количество пострадавших - на 18%, сообщили агентству LETA в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Данные полиции показывают, что за первые пять месяцев этого года количество водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, составило 1428, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным, в 2020 году произошло 733 ДТП, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, тогда как в 2010 году таких ДТП было 468.

Каждый год во время Лиго происходит в среднем по две аварии в день, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и это почти десятая часть (7%) всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших во время этого праздника.