После двух дней поисков в Гауе найден мертвый мужчина
Вчера, 23 июня, в реке Гауя после двухдневных поисков был обнаружен мертвый человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вчера, 23 июня, в реке Гауя после двухдневных поисков был обнаружен мертвый человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Первый день поисков прошел 22 июня, но пожарным так и не удалось обнаружить человека.
Как подчеркивается в VUGD,
В целом, спасательных работ на воде для пожарных в последний день было сравнительно мало.
Всего за прошедший день в VUGD поступило 230 звонков, из которых 69 касались пожаров, 89 - спасательных операций и 72 - ложных вызова, из них 69 - о пожарах.