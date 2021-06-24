После двух дней поисков в Гауе найден мертвый мужчина

Первый день поисков прошел 22 июня, но пожарным так и не удалось обнаружить человека.

Как подчеркивается в VUGD,

в Стопиньском крае также продолжается подводные поисковые работы, где уже второй день невозможно найти пропавшего человека.

В целом, спасательных работ на воде для пожарных в последний день было сравнительно мало.