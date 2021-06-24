Пт, 25.06.2021
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Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске

После двух дней поисков в Гауе найден мертвый мужчина

ФОТО: Shutterstock

Вчера, 23 июня, в реке Гауя после двухдневных поисков был обнаружен мертвый человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Первый день поисков прошел 22 июня, но пожарным так и не удалось обнаружить человека.

Как подчеркивается в VUGD,

в Стопиньском крае также продолжается подводные поисковые работы, где уже второй день невозможно найти пропавшего человека.

В целом, спасательных работ на воде для пожарных в последний день было сравнительно мало.

Всего за прошедший день в VUGD поступило 230 звонков, из которых 69 касались пожаров, 89 - спасательных операций и 72 - ложных вызова, из них 69 - о пожарах.

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