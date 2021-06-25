Пт, 25.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог клинической университетской больницы им. Страдиня

Запрыгнувшая водителю на колени собака спровоцировала серьезное ДТП в Эстонии

Мигалки полицейской машины. Иллюстративное фото. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером в четверг, 24 июня, собака стала причиной ДТП в Ляэне-Вируском уезде, в котором пострадал 61-летний мужчина, пишет Rus.Postimees.

Инцидент имел место около 19:00 на седьмом километре шоссе Лаэквере - Аруксе. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 61-летний мужчина, выехал с дороги в кювет, перевернулся, а затем снова встал на колеса.

По данным полицейских, причиной аварии стала собака, которую перевозили в салоне машины. В какой-то момент она запрыгнула на колени водителю в результате чего тот не справился с управлением.

Водителя доставили в Ракверескую больницу.

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