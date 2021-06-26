Мэр Москвы предупреждает о новой вспышке пандемии Covid-19

19 июня наибольшее количество вновь выявленных случаев с начала пандемии было зарегистрировано в Москве - 9120. За прошедшие сутки выявлено около 8400 новых случаев заражения. По всей России количество новых случаев заболевания за сутки превысило 21 600 и от этой болезни скончалось 619 человек, что является самым высоким показателем смертности с декабря.

В минувший день было зафиксировано 107 смертей от Covid-19 в Санкт-Петербурге, где проходили несколько матчей чемпионата мира по футболу. При этом в пятницу вечером тысячи людей без масок на берегу Невы отметили выпускные в школах и вузах.

Мэр Москвы заявил, что остановить распространение Covid-19 сможет либо быстрая масштабная вакцинация, либо карантин. "Ничего другого никто не придумал", - подчеркнул он.

"Ситуация такова, что мы, по сути дела, заново переживаем пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве", - приводит "Медуза" слова Собянина, сказанные им в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, если бы не было новой мутации коронавируса, то Москва уже вышла бы из пандемии.