Мэр Москвы предупреждает о новой вспышке пандемии Covid-19

19 июня наибольшее количество вновь выявленных случаев с начала пандемии было зарегистрировано в Москве - 9120. За прошедшие сутки выявлено около 8400 новых случаев заражения. По всей России количество новых случаев заболевания за сутки превысило 21 600 и от этой болезни скончалось 619 человек, что является самым высоким показателем смертности с декабря.
В минувший день было зафиксировано 107 смертей от Covid-19 в Санкт-Петербурге, где проходили несколько матчей чемпионата мира по футболу. При этом в пятницу вечером тысячи людей без масок на берегу Невы отметили выпускные в школах и вузах.
Мэр Москвы заявил, что остановить распространение Covid-19 сможет либо быстрая масштабная вакцинация, либо карантин. "Ничего другого никто не придумал", - подчеркнул он.
"Ситуация такова, что мы, по сути дела, заново переживаем пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве", - приводит "Медуза" слова Собянина, сказанные им в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Собянина, если бы не было новой мутации коронавируса, то Москва уже вышла бы из пандемии.
Стремясь остановить новую волну пандемии, 16 регионов России уже ввели жесткие ограничения и обязательную вакцинацию.