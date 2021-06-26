Сб, 26.06.2021
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Элина Берзиня, первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии

"Алые паруса": Несмотря на пандемию, Петербург масштабно отметил выпускные

ФОТО: EPA/Scanpix

В Санкт-Петербурге, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, переполненные больницы и большое количество вызванных Covid-19 смертей, власти не отменили церемонию школьных выпускных. На улицах собрались тысячи человек без масок, которые не соблюдали и социальную дистанцию. Празднования завершились концертом на Дворцовой площади, на который собрались тысячи зрителей.

Как сообщает "Дождь", набережную Невы планировали закрыть для иностранных туристов, однако на местных празднующих это не относилось. Во время фестиваля "Алые паруса" традиционно закрываются крупнейшие улицы города, но людям по ним ходить не запрещено, не стала исключением и пятница.

В акватории Невы и в этом году в честь выпускных прошло пиротехническое шоу. Общая площадь понтонной платформы для салюта в этом году превысила 6,5 тысяч метров, в создании представления принимали участие Дворцовый и Троицкий мосты.

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу российские власти сообщили о рекордном числе умерших пациентов с Covid-19. За день в стране был зарегистрирован 601 умерший пациент с коронавирусом, а в Москве их количество выросло до 98 человек, что стало рекордным числом уже четвертый день подряд. В последний раз более 600 умерших пациентов с Covid-19 в России регистрировалось в конце прошлого года.

В России, где многие люди по-прежнему очень скептически относятся к вакцинации, быстро распространяется очень заразный дельта-вариант коронавируса.

Уже в начале следующей недели Россия вместе с Португалией будет включена в так называемую "зону вариантов вируса", что означает, что въезд их этих стран будет усиленно контролироваться и путешественникам нужно будет соблюдать строгий карантин.

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