"Алые паруса": Несмотря на пандемию, Петербург масштабно отметил выпускные

Как сообщает "Дождь", набережную Невы планировали закрыть для иностранных туристов, однако на местных празднующих это не относилось. Во время фестиваля "Алые паруса" традиционно закрываются крупнейшие улицы города, но людям по ним ходить не запрещено, не стала исключением и пятница.

В акватории Невы и в этом году в честь выпускных прошло пиротехническое шоу. Общая площадь понтонной платформы для салюта в этом году превысила 6,5 тысяч метров, в создании представления принимали участие Дворцовый и Троицкий мосты.

В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые Паруса». Тысячи людей на улицах города. pic.twitter.com/hU2TSQx547 — The Insider (@the_ins_ru) June 25, 2021

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу российские власти сообщили о рекордном числе умерших пациентов с Covid-19. За день в стране был зарегистрирован 601 умерший пациент с коронавирусом, а в Москве их количество выросло до 98 человек, что стало рекордным числом уже четвертый день подряд. В последний раз более 600 умерших пациентов с Covid-19 в России регистрировалось в конце прошлого года.

В России, где многие люди по-прежнему очень скептически относятся к вакцинации, быстро распространяется очень заразный дельта-вариант коронавируса.