Может ли вакцинация из-под палки быть эффективной? Есть такая версия...

Сейчас речь идет о взрослых, а их в масштабах планеты - или хоть в сколько-нибудь в массовом порядке - вакцинируют разве что от гриппа (причем по поводу целесообразности этой прививки у экспертов нет единого мнения) и вирусов гепатита А и В. В нескольких странах какие-то из этих прививок обязательны для медицинских работников, но решение о вакцинации человек так или иначе принимает сам, подавая заявление. Так что обязательной ее можно назвать разве что с натяжкой.

Другими словами, резюмируют эксперты, у уже объявленной обязательной вакцинации от коронавируса попросту нет исторических прецедентов. А значит, и строить прогнозы об эффективности этой кампании особого смысла не имеет. К выводам любых ранее сделанных исследований придется добавить целый ряд новых факторов - от разброса в возрасте вакцинируемых до риска подхватить вирус в очереди на укол, в набитом людьми прививочном пункте, - и угадать, как они отразятся на результатах, практически невозможно.

ФОТО: EPA

Убедиться в этом можно на простом примере. Когда шесть лет назад ВОЗ официально объявила Великобританию зоной, свободной от краснухи, уже к 2020 году в стране уверенно обещали искоренить и корь. Однако за следующие пять лет заболеваемость корью не просто не упала: она выросла почти в десять раз. При том что от обеих этих болезней детей прививают одним и тем же препаратом (MMR).

Эксперты объясняют эту разницу тем, что порог коллективного иммунитета для краснухи составляет 68-80%, а для значительно более заразной кори - целых 92-95% (эпидемиологи сравнивают этот вирус с запущенной в шахту канарейкой: стоит доле вакцинированных опуститься где-то буквально на пару процентных пунктов - и там почти наверняка можно ждать вспышки кори).

Каков порог коллективного иммунитета для Covid-19 (и есть ли он вообще), ученые по-прежнему не знают наверняка - и предсказать, поведет себя коронавирус как корь, как краснуха или как-то еще, не возьмется ни один эксперт. А ведь это лишь одно из многочисленных неизвестных уравнения, определяющего развитие эпидемии.

Тише едешь...

Проанализировав почти четыре десятка исследований из 36 стран (в общей сложности более 80 тысяч респондентов), группа китайских ученых обнаружила, что во всем мире сотрудники системы здравоохранения, для которых вакцинация настойчиво поощряется, куда меньше горят желанием прививаться, чем обычные граждане, не обремененные медицинским образованием.

Глава крупнейшего в Великобритании объединения работников соцобеспечения Care England, профессор Мартин Грин, призывает не торопиться с обязательной вакцинацией.

"Работники социальных служб расходятся во мнениях относительно того, должна ли вакцинация быть обязательной, — говорил он, — однако все мы единодушно выступаем в поддержку вакцины и всеми возможными способами убеждаем жителей и сотрудников [домов престарелых] привиться [добровольно]".

"Мы рекомендуем не принимать решение по столь важному вопросу, в котором нет единого мнения, поспешно, а провести полноценные консультации", - настаивает он.

Профессор Школы фармации в Университете Мэриленда и старший редактор Британского медицинского журнала (BMJ) Питер Доши и вовсе убежден, что вопрос о том, нужно ли делать вакцинацию от коронавируса обязательной, на сегодняшний день вообще нельзя обсуждать всерьез, поскольку сам факт этой дискуссии ставит телегу впереди лошади.

Профессор Доши напоминает, что все используемые препараты были одобрены в экстренном порядке и для использования в ходе чрезвычайной ситуации. В условиях пандемии время пытались экономить на всем, и в результате ни одна из коронавирусных вакцин не прошла положенных проверок, призванных убедиться в эффективности и безопасности нового препарата в долгосрочной перспективе.

По словам Доши, в таких условиях обязывать вакцинироваться кого бы то ни было попросту безответственно. Вернуться к этому вопросу можно будет не раньше, чем разработчики хотя бы одной вакцины выполнят все требования регламента ВОЗ и смогут получить для своего препарата полноценный сертификат.