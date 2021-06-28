Руководитель отдела вакцинации: впереди - работа с сомневающимися

В попытке содействовать вакцинации в Даугавпилсе были специально оповещены около 2000 пожилых людей, из которых только 10% согласились пройти вакцинацию. В Латгале и Земгале по-прежнему самый низкий охват вакцинацией, соответственно, сначала в Латгале, а затем и в Земгале такая адресная работа будет продолжена.

Юхневича напомнила, что

вакцинация учителей от Covid-19 будет иметь решающее значение для возобновления осенью очного обучения в школах.

Руководитель проекта вакцинации в очередной раз призвала не откладывать вакцинацию, ведь осень не за горами.

Причины для отказа?

Отвечая на вопрос, каковы наиболее частые причины отказа от вакцинации, Юхневича заявила, что доводы у людей очень разные, например, некоторые ждут личного обращения, дополнительных объяснений, другие ждут осени и др.

С другой стороны, молодых людей вакцинация интересует как "путь к свободе". В настоящее время вакцинирована примерно пятая часть людей в этой возрастной группе.