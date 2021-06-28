После праздников резко сократились запасы крови; VADC просит отозваться доноров

На активность доноров в значительной степени влияет отзывчивость общественности и доступность пунктов сдачи крови. Ежегодно VADC совершает более пятисот поездок в компании, региональные самоуправления и культурные центры, где кровь сдают примерно 40% всех доноров. Однако каждый год в июне и в другие летние месяцы запасы крови значительно сокращаются.

Согласно статистическим данным, в 2020 году в Латвии хотя бы раз сдавали кровь 31 038 человек, средний возраст доноров также продолжает расти.

В 2020 году он достиг порога в 37,9 года, а за 10-летний период увеличился на 8,3 года. Молодежь по-прежнему недостаточно вовлечена в донорское движение, поскольку кровь сдается впервые в среднем в 32 года.

У VADC есть девять постоянных мест для сдачи крови:

Более подробная информация о часах работы центров приема доноров доступна на сайте VADC .

В дополнение к обычным пунктам сдачи крови VADC регулярно совершает выезды.

Сегодня специализированный автобус для доноров крови будет находиться на площади у памятника Свободы с 10:00 до 14:00,

с 10:00 до 13:00 - в Валмиере возле Паргауйской государственной гимназии на улице Звайгжню, 4, а с 9:00 до 13:00 - у Екабпилсской больницы на улице Порманя, 125.

Завтра, 29 июня, автобус для доноров крови будет ждать доноров в Сигулдской больнице на улице Лакстигалас, 13, с 9:00 до 13:00.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Что такое Государственный центр доноров крови?

Национальный центр доноров крови - это государственный орган, который принимает доноров, готовит кровь и раздает ее в больницы для переливания крови.

Где находится Государственный центр доноров крови?

Государственный центр доноров крови находится в Риге, на улице Селпилс, 9. До нас можно добраться троллейбусами NN 9 и 25, автобусами NN 21, 38, 39, 46, 54 - до остановки "Ул. Селпилс (Donoru centrs)", трамваем N 5 - до остановки "Ул. Салдус".

Кто такой донор крови?

Донор крови - это человек, который сдает кровь, чтобы помочь больным выздороветь. Донор крови не получает денег за сдачу крови.

Кто может сдавать кровь?

Донором крови может стать любой здоровый человек от 18 до 65 лет. Для сдачи крови необходимо соблюдать правила, прописанные врачами:

Донор должен весить не менее 50 кг.

Донор должен быть здоров и неголоден.

Перед сдачей крови нельзя курить и употреблять алкоголь.

Кровь можно сдавать каждые 9 недель.

Как сдают кровь?

Перед сдачей крови донор должен ответить на вопросы врача о своем здоровье. Сдача крови занимает от 6 до 10 минут. Сдача крови безопасна. Донор не может заболеть, потому что используются одноразовые пакеты, иглы, бинты и перчатки.

Зачем сдавать кровь?

Кровь необходимо сдавать для переливания больным - для улучшения их здоровья или спасения жизни. У крови нет заменителя.

Куда позвонить, чтобы получить ответ по поводу сдачи крови?

Если у вас есть какие-либо вопросы о донорстве крови, вы можете позвонить по бесплатному информационному телефону 80000003.