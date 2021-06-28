Что такое постковидный синдром и каковы его симптомы?

- Что подразумевается под постковидным состоянием?

- Основным симптомом Covid-19, который также требует госпитализации, является наличие дыхательной недостаточности. От тяжести и продолжительности дыхательной недостаточности зависит также продолжительность пребывания в больнице. Процесс выздоровления может варьироваться от пациента к пациенту, в зависимости от тяжести заболевания, возраста, сопутствующих заболеваний и особенностей иммунной системы.

У большого числа пациентов симптомы исчезают в течение четырех недель после заболевания, но у некоторых людей симптомы могут длиться до трех месяцев. Если симптомы сохраняются и не могут быть объяснены никаким другим заболеванием, это называется постковидным состоянием.

Постковидное состояние становится все более серьезной проблемой в здравоохранении, и в настоящее время больше всего с ним сталкиваются семейные врачи, но все больше и больше таких пациентов приходится направлять к другим специалистам.

- Каковы характерные симптомы постковидного состояния?

- Наиболее частыми долгосрочными симптомами являются усталость, снижение трудоспособности, кашель, боль в груди, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение. Другие жалобы встречаются реже. Продолжительность симптомов может сильно различаться - некоторые пациенты не чувствуют себя здоровыми еще год после того, как заболели.

Частота возникновения долговременных жалоб варьируется. Например, согласно предварительным данным исследования, проведенного в Великобритании, постковидное состояние присутствует примерно у 10 процентов людей как с легкой, так и с тяжелой формой заболевания.

- Вы лечите пациентов с Covid-19 с первого дня пандемии. Как вы думаете, развитие постковидного синдрома может быть связано с тяжестью и сложностью заболевания?

- Долгосрочные жалобы чаще встречаются среди пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Согласно различным исследованиям, более половины находившихся на больничном лечении по-прежнему жалуются через три месяца после перенесенного острого заболевания. Неизвестно, почему у некоторых пациентов наблюдаются долговременные симптомы. Помимо тяжести заболевания, было показано, что более высокий риск также связан с возрастом и полом - долгосрочные симптомы чаще встречаются у женщин и людей среднего возраста.

Многое еще неизвестно о постковидном состоянии, но я считаю, что со временем появится новая информация. Мы также надеемся найти ответы на вопросы нашего собственного исследования по мониторингу иммунного ответа на Covid-19, в котором приняли участие более 100 пациентов. Однако ясно, что даже после того, как пандемия будет взята под контроль, нам в здравоохранении предстоит еще долго заниматься последствиями влияния Covid-19 на здоровье.

- Как обходятся с пациентами у которых наблюдается постковидный синдром?

- Подобно тому, как острая фаза заболевания затрагивает не только дыхательные пути, а является мультисистемной, постковидное состояние может затронуть практически все системы органов. Важно, чтобы пациент как во время, так и после острого заболевания, контактировал со своим семейным врачом, который может оценить, прогрессируют ли симптомы или появились ли новые жалобы. В некоторых случаях часто необходимы уточняющие исследования в зависимости от характера жалоб, а при необходимости пациента могут направить к другим специалистам.