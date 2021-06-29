Количество миллионеров в мире выросло до рекордного числа

Число людей, богатство которых достигает миллиона долларов или больше, в 2020 году выросло на 6,3% до 20,8 миллионов человек, свидетельствуют данные Capgemini.

Богатство этой группы людей выросло на 7,6% до 80 триллионов долларов.

Большая часть прироста богатства связана с ростом стоимости акций.

Среди стран с наибольшим числом миллионеров - США, Япония, Германия и Китай. В этих четырех странах живут 63% всех миллионеров.