Количество миллионеров в мире выросло до рекордного числа
В прошлом году количество миллионеров в мире превысило отметку в 20 миллионов, сообщает dpa со ссылкой на данные консультационной компании Capgemini.
В прошлом году количество миллионеров в мире превысило отметку в 20 миллионов, сообщает dpa со ссылкой на данные консультационной компании Capgemini.
Число людей, богатство которых достигает миллиона долларов или больше, в 2020 году выросло на 6,3% до 20,8 миллионов человек, свидетельствуют данные Capgemini.
Богатство этой группы людей выросло на 7,6% до 80 триллионов долларов.
Большая часть прироста богатства связана с ростом стоимости акций.
Среди стран с наибольшим числом миллионеров - США, Япония, Германия и Китай. В этих четырех странах живут 63% всех миллионеров.
В прошлом году больше всего росло число особо богатых людей, состояние которых превышает 30 миллионов долларов. Число этих людей в 2020 году выросло на 9%.