Трагедия в Майами: о плачевном состоянии здания предупреждали

Письмо, написанное главой ассоциации жилищных строителей, дошло до СМИ США. В нем говорится, что первые известия о повреждениях были получены в 2018 году, но с тех пор ситуация "значительно ухудшилась". Так как ремонт сразу не проводился, повреждения "стали множиться".

На прошлой неделе в ночь на четверг произошло частичное обрушение 12-этажного жилого дома. С тех пор на развалинах ведутся поиски выживших и погибших. Подтверждена смерть 12 человек, судьба еще 149 человек неизвестна.

Галерея: В Майами частично обрушился 12-этажный жилой дом

После трагедии обнаружился ряд документов, свидетельствующих о том, что в здании Champlain Towers в Серфсайде были обнаружены структурные повреждения. В суд подан ряд жалоб с обвинениями строительного объединения в халатности.

В письме, отправленном президентом ассоциации в апреле, говорилось, что зданию нанесены "видимые повреждения" и что с течением времени ситуация "значительно ухудшилась". В нем содержалось предупреждение о трещинах в бетоне и повреждении кровли. Ориентировочная стоимость ремонта - 15 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что проверка, проведенная в 2018 году, выявила "значительные структурные повреждения", в том числе что бетон на подземной автостоянке имел серьезные трещины.