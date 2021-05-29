Пт, 2.07.2021
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Даниэль Павлютс

Домашнее насилие - это не недоразумение, проявление страстной любви или случайный всплеск эмоций
Психология насилия

ФОТО: Shutterstock

"Насилие не является частью страстной любви, как иногда полагают. Насилие - не недоразумение. Насилие также и не случайный всплеск эмоций. Само слово насилие четко отражает, что это действие силы и оно включает проявление, реализацию и контроль одного над другим", - рассказывает когнитивно-поведенческий психотерапевт Центра психологии когнитивно-поведенческой терапии Intellego Карина Строде, в дальнейшем говоря о насилие в семье и о наиболее значимых аспектах в его психологии.

Специалист объясняет, что, будучи в насильственных отношениях, пара находится в парадигме с несколькими установками. Кто кого? Кто сильнее, а кто слабее? Кто контролирует, а кто - контролируется? Кто ведет, а кто подчиняется? 

"Это такая косая система отношений. Это история не о равноценных отношениях, и это не про любовь. Это история о власти и контроле. 

Это жизнь в системе угроз. Тут больше подходит принцип "кто кому принадлежит", а не то, что мы можем создать равноценные, хорошие и полные уважения отношения. Конечно, огромную роль играет и модель семьи. Если в детстве не было хорошего примера, но есть опыт, что можно жить в насильственных отношениях, то это нам знакомо, а по мере взросления мы нередко перенимаем это в свою семью". 

Низкая самооценка

Как у обидчика, так и у жертвы, скорее всего, низкая самооценка, отмечает психолог. Низкая самооценка в большой степени влияет и на то, что мы не видим, что отношения можно строить совершенно по-другому. Кроме того, в случае обидчика низкая самооценка коренится в предположении, что без власти и контроля он не сможет построить отношения или достичь того, что кто-то будет с ним вместе. 

"Даже, если у человека самооценка сперва была умеренной, то со временем, конечно, она лишь снизится. Уменьшается также и уверенность в своих силах - выйти из насильственных отношений, сделать что-то себе во благо или просто понять, что я заслуживаю того, чтобы сделать что-либо себе во благо. И эти причины, почему жертве сложно уйти от обидчика. Жертва в очень, очень слабой позиции - в большом отчаянии и беспомощности, что что-то можно изменить".

Толерантность к агрессии 

Говоря о механике насильственных отношений, Карина Строде объясняет, что часто через привыкание терпимость к насилию все больше растет:

"То, что нам в начале отношений казалось абсолютно неприемлемым, по прошествии нескольких лет при увеличении насилия и возрастанию агрессии, становится допустимым как для обидчика, так и для жертвы. 

Конечно, есть случаи, когда обидчик осознанно сразу же достигает желаемого результата, например, жертва уходит с работы или отказывается от близких, но чаще всего это постепенный процесс. Неспособность жить по-другому и сложности в контроле эмоций создают то, что относительно маленький объем насилия со временем становится все больше. Важно, что толерантность - то, насколько долго мы можем выдержать или что нам кажется нормальным - растет с обеих сторон, как обидчика, так и жертвы". 

Стыд

Психолог подчеркивает еще один важный аспект психологии насилия: "У жертвы обычно очень сильное чувство стыда и всевозможные предположения, что он плохой, злой, неприятный или дефективный - в зависимости о того, что обидчик сказал и кому жертва верит. 

Так как жертву регулярно обвиняют и стыдят, она со временем тоже в это верит, особенно, если у нее есть чувства к человеку и вера в то, что он говорит правду.

"Проводник" стыда - изоляция, поскольку "мне стыдно за то, какой я, стыдно за то, что со мной это происходит - так как, если со мной это происходит, то со мной абсолютно точно что-то не в порядке".

Отрицание 

Живя в постоянном отрицании, ввязанные в насильственные отношения обычно стараются не видеть того, насколько все плохо, выбирая по большей части жить в прошлом или будущем, вспоминая, как было хорошо и здорово в прошлом, потому что часто начало действительно красивое. Или же они верят, что в будущем все изменится и отношения станут лучше. Так как очень мало живут в настоящем из-за этого невозможно заметить настоящий масштаб проблемы. "Даже если проблема видна, решения нужно принимать, но зачастую ресурсов на данный момент не хватает", - добавляет специалист. 

Интересно, что отрицание работает в обе стороны, так как даже обидчик обычно считает, что все в порядке. Редко кто-то из них в полной мере осознает свое преступление и то, что делает жертве, поскольку если обидчик это разглядел бы, то не смог бы продолжать поступать так же. 

Чувство вины 

В насильственных отношениях типично и то, что обидчик пытается как-то улучшить и исправить жертву. "Это для него как проект - сделать второго лучше. И жертва тоже старается, пытаясь себя исправить и сделать лучше. Я как терапевт видела то, как на терапии первый посыл человека, вышедшего из насильственных отношений, - "Мне нужно что-то с собой сделать, нужно стать лучше, сделать что-то, чтобы я для этого второго стал лучше". 

У жертвы огромное чувство вины и склонность брать ее на себя, поскольку установка обидчика обычно "Ты меня спровоцировал, ты - виноват. Если бы ты не был таким тупым или не действовал бы, то я бы тебя не ударил или так не сказал бы", - говорит Карина Строде, добавив, что со стороны жертвы это коренится в иллюзорном чувстве контроля - "Я сам виноват, что меня обидели, а если я это исправлю - ситуация изменится". У жертвы создается иллюзия, что она может что-то изменить, чтобы улучшить ситуацию и это постоянно поддерживает очень высокий уровень вины.

Страх

Психолог считает, что общественности стоит принять во внимание то, что жертве уйти из насильственных отношений часто мешает страх: "Это жизнь в постоянной системе угроз, где страх очень велик - он намного больше, чем окружающие, которые не ввязаны в отношения такого типа, могут себе вообще представить. Страх перед тобой всегда, он как бы шепчет, что ты никуда не можешь уйти, что тебе могут причинить вред, что у второго полная власть над тобой и ты ничего не можешь и ничего у тебя не получится". 

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta

Ул. Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Просп. Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Ул. Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисный консультационный центр Skalbes

Ул. Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Ул. Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Ул. Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv

Статья написана в рамках общественной инициативы IKEA "Откройте глаза на насилие".

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