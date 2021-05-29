Домашнее насилие - это не недоразумение, проявление страстной любви или случайный всплеск эмоций

Так как жертву регулярно обвиняют и стыдят, она со временем тоже в это верит, особенно, если у нее есть чувства к человеку и вера в то, что он говорит правду.

"Проводник" стыда - изоляция, поскольку "мне стыдно за то, какой я, стыдно за то, что со мной это происходит - так как, если со мной это происходит, то со мной абсолютно точно что-то не в порядке".

Отрицание

Живя в постоянном отрицании, ввязанные в насильственные отношения обычно стараются не видеть того, насколько все плохо, выбирая по большей части жить в прошлом или будущем, вспоминая, как было хорошо и здорово в прошлом, потому что часто начало действительно красивое. Или же они верят, что в будущем все изменится и отношения станут лучше. Так как очень мало живут в настоящем из-за этого невозможно заметить настоящий масштаб проблемы. "Даже если проблема видна, решения нужно принимать, но зачастую ресурсов на данный момент не хватает", - добавляет специалист.

Интересно, что отрицание работает в обе стороны, так как даже обидчик обычно считает, что все в порядке. Редко кто-то из них в полной мере осознает свое преступление и то, что делает жертве, поскольку если обидчик это разглядел бы, то не смог бы продолжать поступать так же.

Чувство вины

В насильственных отношениях типично и то, что обидчик пытается как-то улучшить и исправить жертву. "Это для него как проект - сделать второго лучше. И жертва тоже старается, пытаясь себя исправить и сделать лучше. Я как терапевт видела то, как на терапии первый посыл человека, вышедшего из насильственных отношений, - "Мне нужно что-то с собой сделать, нужно стать лучше, сделать что-то, чтобы я для этого второго стал лучше".

У жертвы огромное чувство вины и склонность брать ее на себя, поскольку установка обидчика обычно "Ты меня спровоцировал, ты - виноват. Если бы ты не был таким тупым или не действовал бы, то я бы тебя не ударил или так не сказал бы", - говорит Карина Строде, добавив, что со стороны жертвы это коренится в иллюзорном чувстве контроля - "Я сам виноват, что меня обидели, а если я это исправлю - ситуация изменится". У жертвы создается иллюзия, что она может что-то изменить, чтобы улучшить ситуацию и это постоянно поддерживает очень высокий уровень вины.

Страх

Психолог считает, что общественности стоит принять во внимание то, что жертве уйти из насильственных отношений часто мешает страх: "Это жизнь в постоянной системе угроз, где страх очень велик - он намного больше, чем окружающие, которые не ввязаны в отношения такого типа, могут себе вообще представить. Страх перед тобой всегда, он как бы шепчет, что ты никуда не можешь уйти, что тебе могут причинить вред, что у второго полная власть над тобой и ты ничего не можешь и ничего у тебя не получится".

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv