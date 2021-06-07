Лембергс не был избран мэром Вентспилса

Лембергс был единственным кандидатом на должность председателя думы. За него проголосовали шесть депутатов, при этом шесть депутатов проголосовали против, уточнил Витолиньш. Всего в думе 13 депутатов, включая самого Лембергса, который в голосовании не участвовал.

Витолиньш сообщил, что заседание думы приостановлено до 5 июля. Сегодня на 17.00 созвано заседание правления партии "Латвии и Вентспилсу", на котором будут искать выход из сложившейся ситуации. "Мы начнем политические консультации с избранными депутатами от других партий, чтобы договориться о дальнейшей работе. Было бы очень безответственно, если бы работа думы была отложена из-за того, что не избран председатель", - заявил Витолиньш, добавив, что, к сожалению, две политические силы, не пришли на назначенные переговоры.