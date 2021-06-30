Телефонные мошенники за время Лиго "заработали" больше 176 000 евро

По-прежнему активны мошенники, которые во время телефонных разговоров выдают себя за банковских служащих или финансовых специалистов и таким образом обманывают данные доступа к банковскому счету, предлагают сделать финансовые вложения или скрываются за логотипом курьерских компаний.
Женщина из Курземе потеряла 82 тысячи евро, самая крупная сумма мошенничества в Риге на прошлой неделе составила 37 812 евро, в Латгалии человек потерял 21 765 евро, а в Видземе - 11 тысяч евро. Государственная полиция неоднократно напоминает о необходимости защищать и ни при каких обстоятельствах никому не сообщать данные для доступа к вашему банковскому счету и не устанавливать на свои компьютеры программы, присланные посторонними лицами, не вводить данные банковского счета на сайтах, присланных мошенниками, а также предупреждать о подобных видах мошенничества своих родственников.
Ущерб: десятки тысяч евро
24 июня в Лиепайское отделение Госполиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее ввели в заблуждение относительно действий с криптовалютой. Мошенники подключились к компьютеру женщины с помощью программного обеспечения AnyDesk, и деньги с банковских счетов женщины были переведены, когда женщина подтвердила операцию в приложении Smart-ID. В общей сложности мошенники таким образом заработали 82 тысячи евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Даугавпилсском районе на Лиго поступила информация от женщины о том, что в период со 2 по 14 июня этого года, когда она общалась с незнакомыми людьми в мобильном приложении Whats App, мошенники призывали ее установить программу AnyDesk, таким образом подключившись к компьютеру женщины. На ее личные данные были взяты быстрые кредиты, которые в дальнейшем переводились на чужие банковские счета. В общей сложности женщину обманули на 21 765 евро. Точные обстоятельства случившегося до сих пор выясняются.
21 июня в полицию Риги поступила информация от мужчины, который заметил, что в период со 2 по 4 июня с его банковского счета было совершено около 10 операций - на чужие счета было переведено 37 812 евро. Полиция разъясняет обстоятельства дела.
В Сигулдское отделение Госполиции поступила информация от жительницы Лигатненского района, которой 22 июня позвонила некая женщина, которая утверждала, что она является сотрудником SEB banka и что мошенники сняли со счета женщины 300 евро. Мошенник заявил, что карту нужно заблокировать, и попросил предоставить код безопасности банковской карты. Женщина сначала не верила, что звонят из банка, но мошенница смогла назвать банковский пароль жертвы, тем самым убедив ее в том, что работает в банке. В результате с трех банковских счетов женщины были переведены все деньги 11 000 евро.
Также многие в Латвии были обмануты на меньшие суммы - несколько сотен или несколько тысяч евро.
Госполиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя никому разглашать коды доступа к банковскому счету. Сотрудники банка никогда не будут запрашивать такую информацию!
Даже если незнакомец может назвать номер банковского счета или даже пароль, это не значит, что звонит сотрудник банка. Также нельзя вводить банковские реквизиты на веб-сайтах, присланных незнакомцами, или загружать присланные ими программы. Мошенники могут попросить установить на свои компьютеры программное обеспечение, такое как TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk и другие, которое позволяет мошенникам удаленно подключаться к компьютеру жертвы, обманным путем работать с учетными записями и платежными средствами жертвы.
В случае, если были украдены средства, сперва вы должны немедленно связаться с вашим банком, а затем обратиться с заявлением в Государственную полицию.