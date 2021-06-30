Телефонные мошенники за время Лиго "заработали" больше 176 000 евро

По-прежнему активны мошенники, которые во время телефонных разговоров выдают себя за банковских служащих или финансовых специалистов и таким образом обманывают данные доступа к банковскому счету, предлагают сделать финансовые вложения или скрываются за логотипом курьерских компаний.

Женщина из Курземе потеряла 82 тысячи евро, самая крупная сумма мошенничества в Риге на прошлой неделе составила 37 812 евро, в Латгалии человек потерял 21 765 евро, а в Видземе - 11 тысяч евро. Государственная полиция неоднократно напоминает о необходимости защищать и ни при каких обстоятельствах никому не сообщать данные для доступа к вашему банковскому счету и не устанавливать на свои компьютеры программы, присланные посторонними лицами, не вводить данные банковского счета на сайтах, присланных мошенниками, а также предупреждать о подобных видах мошенничества своих родственников.

Ущерб: десятки тысяч евро

24 июня в Лиепайское отделение Госполиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее ввели в заблуждение относительно действий с криптовалютой. Мошенники подключились к компьютеру женщины с помощью программного обеспечения AnyDesk, и деньги с банковских счетов женщины были переведены, когда женщина подтвердила операцию в приложении Smart-ID. В общей сложности мошенники таким образом заработали 82 тысячи евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Даугавпилсском районе на Лиго поступила информация от женщины о том, что в период со 2 по 14 июня этого года, когда она общалась с незнакомыми людьми в мобильном приложении Whats App, мошенники призывали ее установить программу AnyDesk, таким образом подключившись к компьютеру женщины. На ее личные данные были взяты быстрые кредиты, которые в дальнейшем переводились на чужие банковские счета. В общей сложности женщину обманули на 21 765 евро. Точные обстоятельства случившегося до сих пор выясняются.

21 июня в полицию Риги поступила информация от мужчины, который заметил, что в период со 2 по 4 июня с его банковского счета было совершено около 10 операций - на чужие счета было переведено 37 812 евро. Полиция разъясняет обстоятельства дела.

В Сигулдское отделение Госполиции поступила информация от жительницы Лигатненского района, которой 22 июня позвонила некая женщина, которая утверждала, что она является сотрудником SEB banka и что мошенники сняли со счета женщины 300 евро. Мошенник заявил, что карту нужно заблокировать, и попросил предоставить код безопасности банковской карты. Женщина сначала не верила, что звонят из банка, но мошенница смогла назвать банковский пароль жертвы, тем самым убедив ее в том, что работает в банке. В результате с трех банковских счетов женщины были переведены все деньги 11 000 евро.

Также многие в Латвии были обмануты на меньшие суммы - несколько сотен или несколько тысяч евро.

Что делать?

Госполиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя никому разглашать коды доступа к банковскому счету. Сотрудники банка никогда не будут запрашивать такую ​​информацию!

Даже если незнакомец может назвать номер банковского счета или даже пароль, это не значит, что звонит сотрудник банка. Также нельзя вводить банковские реквизиты на веб-сайтах, присланных незнакомцами, или загружать присланные ими программы. Мошенники могут попросить установить на свои компьютеры программное обеспечение, такое как TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk и другие, которое позволяет мошенникам удаленно подключаться к компьютеру жертвы, обманным путем работать с учетными записями и платежными средствами жертвы.