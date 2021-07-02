В американских паспортах появятся "гендер X" и право указывать пол по своему выбору

До сих пор для того, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался сертификат от врача.

"В соответствии с курсом администрации [Байдена] на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, [Государственный] департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения", - написал Блинкен.

Он не пояснил, о каких странах идет речь. Третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Этим шагом администрация президента США выполнила предвыборное обещание президента Джо Байдена.

Уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение.

Гендер "X" для небинарных, интерсекс- и трансгендеров появится позже. Блинкен пояснил, что введение его в системы потребует нескольких лет.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) приветствовала решение Госдепартамента и напомнила, что до 1970-х годов в американских паспортах не требовалось указывать пол или гендер.

Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации ФОТО: Getty Images

Кроме того, на прошлой неделе Байден назначил спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ-сообществ по всему миру. Федеральное правительство также взяло на себя оплату операций по смене пола для служивших в вооруженных силах трансгендеров.

Ранее власти штата Нью-Йорк ввели третий гендер в водительских правах и свидетельствах о рождении, и теперь жители штата смогут выбирать между женским, мужским и гендером X. Такая опция уже есть в двух десятках американских штатов.