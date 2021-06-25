Лукашенко нашел в Беларуси "спящие террористические ячейки" и перекрывает границу с Украиной
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Вечер".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Вечер".
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Лукашенко закрывает границу с Украиной
Александр Лукашенко заявил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня независимости, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки и что в этом "замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва".
Он перечислил страны, которые "в этом замешаны": Германия, Украина, США, Польша и Литва. По этой причине, объявил Лукашенко, он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной:
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал он.
Ранее в тот же день Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, а также о том, что с ней якобы связана Германия.
"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", – заявил он.
Подробностей того, как именно замешана Германия, Лукашенко не сообщил. Представители правительства ФРГ, Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД Германии и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера отказались комментировать заявления Лукашенко.
Там же Лукашенко объявил о попытке убийства провластного журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Он известен своими сюжетами о "врагах" Беларуси, а также был истцом в деле переводчицы Ольги Калацкой. Калацкая недавно получила два года ограничения свободы за пощечину, которую дала Азаренку.
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