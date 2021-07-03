Сб, 3.07.2021
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В Риге для автотранспорта будет перекрыта улица Крауяс, движение на улице Крустпилс ограничат

Знак, запрещающий проезд ФОТО: Renāte Briede/LETA

Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 30 сентября в Риге, на улице Крауяс, будет перекрыто движение автотранспорта. А также с сегодняшнего дня и до 10 июля будет ограничено движение автотранспорта на улице Крустпилс, агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Будет перекрыто движение на участке улицы Крауяс от улицы Мадару до улицы Яунибас, работы будут проводиться поэтапно.

Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий.

В Риге ограничат движение на улице Крустпилс

Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 10 июля будет ограничено движение автотранспорта на улице Крустпилс, на участке от дома на улице Крустпилс 66 до дома на улице Крустпилс 78, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположению предприятий.

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