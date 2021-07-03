В Риге для автотранспорта будет перекрыта улица Крауяс, движение на улице Крустпилс ограничат

Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 30 сентября в Риге, на улице Крауяс, будет перекрыто движение автотранспорта. А также с сегодняшнего дня и до 10 июля будет ограничено движение автотранспорта на улице Крустпилс, агентству LETA сообщили в Рижской думе.