В Риге для автотранспорта будет перекрыта улица Крауяс, движение на улице Крустпилс ограничат

Будет перекрыто движение на участке улицы Крауяс от улицы Мадару до улицы Яунибас, работы будут проводиться поэтапно.
Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий.
В Риге ограничат движение на улице Крустпилс
Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 10 июля будет ограничено движение автотранспорта на улице Крустпилс, на участке от дома на улице Крустпилс 66 до дома на улице Крустпилс 78, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположению предприятий.