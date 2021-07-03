Из-за кибератаки шведская сеть супермаркетов закрыла около 800 магазинов
Coop Sweden, одна из крупнейших сетей супермаркетов Швеции, была вынуждена временно закрыть около 800 своих магазинов из-за кибератаки.
Coop Sweden, одна из крупнейших сетей супермаркетов Швеции, была вынуждена временно закрыть около 800 своих магазинов из-за кибератаки.
"Один из наших субподрядчиков подвергся цифровой атаке, и наши кассовые аппараты больше не работают", - заявили в Coop Sweden в субботу, 3 июля.
Компания сожалеет о случившемся и пообещала сделать все возможное, чтобы быстро устранить проблемы. Кибератака началась в пятницу вечером.
Coop Sweden не раскрывает метод, использованный при кибератаке, но и в других странах мира в эти дни произошли кибератаки с использованием вирусов-вымогателей, особенно в США.
Американская компания, занимающаяся информационными технологиями, Kaseya в пятницу призвала своих клиентов выключить серверы с виртуальными дисками Kaseya VSA, поскольку они были затронуты вирусом-вымогателем.
В прошлом году хакеры, используя вирусы-вымогатели, заработали не менее 18 миллиардов долларов, сообщает компания Emsisoft.
В последние недели такие атаки поразили нефтепроводы, медицинские учреждения и крупные компании.