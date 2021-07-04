Вс, 4.07.2021
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Жительница Таллинна, ополчившаяся на Maxima

За год сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились почти на 20 000 евро

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис ФОТО: Zane Bitere/LETA

Согласно декларации должностного лица, поданной в Службу государственных доходов (СГД), сбережения мэра Юрмалы Гатиса Труксниса увеличились за год почти на 20 000 евро.

В 2019 году Трукснис задекларировал 4000 евро в виде денежных сбережений, а также более 32 400 евро в виде безналичных сбережений.

В свою очередь в 2020 году в декларации должностного лица указано 6000 евро денежных сбережений и более 50 000 евро безналичных сбережений.

В прошлом году Трукснис заработал в думе 43 667 евро. Он также получил страховое возмещение в размере 9 448 евро.

В декларации также упоминается кредит в размере 44 780 евро.

Ранее сообщалось, что Юрмальская дума 1июля избрала мэром Юрмалы прежнего председателя думы от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гатиса Труксниса.

На должность председателя думы были выдвинуты два кандидата - Трукснис и Андрис Чуда (Национальное объединение).

Голосование проходило открыто, с использованием бюллетеней. За Чуду проголосовали три депутата, за Труксниса - одиннадцать из 15.

Таким образом, Трукснис займет кресло мэра в пятый раз. Впервые он был избран мэром в 2010 году. В апреле 2013 года он был отстранен от должности, но вернулся на эту должность примерно через три месяца. Его второй раз отстранили от должности в октябре 2016 года, но восстановили менее чем через месяц.

Однако уже в январе следующего года Трукснис неожиданно заявил о своем уходе с поста председателя думы. Этот шаг был связан с его желанием возобновить свою деятельность в Латвийской зеленой партии и претендовать на должность мэра после муниципальных выборов. Именно так и произошло, и 19 июня 2017 года он был избран мэром Юрмалы в четвертый раз голосами Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

Значительно улучшив результат, СЗК в лице мэра Труксниса выиграл выборы самоуправлений в Юрмале, получив в думе восемь из 15 мест.

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