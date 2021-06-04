У Марии Берзини появляется достойный конкурент и начинается напряженное соревнование

Прошло ровно две недели с тех пор, как актриса Мария Берзиня в своем доме начала "Гонку за восьмеркой". Она считает, что за это время сделала практически все, что обязалась ранее и обещала себе.

Видео: Сериал "Гонка за восьмеркой!" (Skrējiens pēc astoņi!). Вторая серия

"В первую очередь, я поменяла лампочки, таким образом, в моем доме больше нет ламп накаливания, теперь только LED-лампы. Во-вторых, как и обещала, я действительно оптимизировала "дело с холодильниками". Ранее мы рассказывали, что у Марии в доме было два холодильника, из которых один практически не использовался, потому он был отключен от электросети по рекомендации Анрийса Тукулиса, эксперта Центра энергоэффективности Elektrum.

"И третья вещь, если мы говорим о привычках,

мне очень запомнилась рекомендация специалиста, что при готовке еды нельзя открывать дверцы духовки. Я этого действительно не делала. У меня есть свидетели!" - смеется Мария.

Оценивая работу, проделанную за две недели, Анрийс Тукулис хвалит участницу вызова за введенные улучшения и твердость характера: "Молодец, Мария! Ты ввела все эти улучшения и экономия энергии обязательно будет! Хотя точно сказать не могу, но мои расчеты показывают, что она может составить вплоть от 20 до 30 киловатт-часов в месяц, что уже почти 10 процентов от общего потребления электроэнергии дома".

Услышав расчеты специалиста, Мария была приятно удивлена значительному сбережению электроэнергии. "Ну, тогда уже это свидетельствует, что что-то все же хорошо, что-то я сделала правильно". Однако она пришла к выводу, что в доме до сих пор скрывается один серьезный "вор" электричества. Она попыталась вычислить виновника: "Я предполагаю, что это либо насос, либо бойлер, либо холодильник".

Эксперт согласился с ходом мыслей Марии - виновником может быть кто-то из этой тройки. Однако он заставил ее подумать еще об одном вопросе: "Уезжая надолго из дома, ты отключаешь бойлер от сети или он остается рабочим?"

Электрический накопительный (емкостной) водонагреватель или бойлер - один из наиболее крупных потребителей электроэнергии в домохозяйстве. Самый простой способ сократить потребление электроэнергии водонагревателем - изменить привычки ежедневного использования воды - потреблять меньше горячей воды, установить оптимальную температуру воды на 59 °C, а также не забывать о регулярном обслуживании бойлера.

В этом плане все в порядке - участница вызова призналась, что, уезжая ненадолго - не выключает бойлер, а когда не планирует быть дома неделю и дольше - отсоединяет его от розетки.

Кто станет конкурентом Марии в этом испытании?

Чтобы у Марии появился больший азарт улучшить результат, в игру вступает еще один участник - ее конкурент никто иной, как человек из сферы ТВ и медиа Густав Терзенс, который, как сам смеется, подключается к испытанию из "своей энергоэффективной квартиры".