Вт, 6.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

У Марии Берзини появляется достойный конкурент и начинается напряженное соревнование
Сериал "Гонка за восьмеркой!". Вторая серия

ФОТО: Shutterstock/Ekrānuzņēmums no video/ TVNET kolāža

В первой серии испытания "Гонка за восьмеркой!" Мария Берзиня в попытке поднять показатель Energo pulss в своем доме с 6 до 8 разоблачила "воров" электричества и разработала серьезный план для его экономии. Удалось ли Марии выполнить задуманное? Какова будет ее экономия на электроэнергии? Кто станет боевым товарищем Марии в этом испытании? Ответы на эти вопросы и полезные советы экспертов вы узнаете, наблюдая за событиями второй серии вызова.

Прошло ровно две недели с тех пор, как актриса Мария Берзиня в своем доме начала "Гонку за восьмеркой". Она считает, что за это время сделала практически все, что обязалась ранее и обещала себе.

Видео: Сериал "Гонка за восьмеркой!" (Skrējiens pēc astoņi!). Вторая серия

"В первую очередь, я поменяла лампочки, таким образом, в моем доме больше нет ламп накаливания, теперь только LED-лампы. Во-вторых, как и обещала, я действительно оптимизировала "дело с холодильниками". Ранее мы рассказывали, что у Марии в доме было два холодильника, из которых один практически не использовался, потому он был отключен от электросети по рекомендации Анрийса Тукулиса, эксперта Центра энергоэффективности Elektrum.

"И третья вещь, если мы говорим о привычках, 

мне очень запомнилась рекомендация специалиста, что при готовке еды нельзя открывать дверцы духовки. Я этого действительно не делала. У меня есть свидетели!" - смеется Мария. 

Оценивая работу, проделанную за две недели, Анрийс Тукулис хвалит участницу вызова за введенные улучшения и твердость характера: "Молодец, Мария! Ты ввела все эти улучшения и экономия энергии обязательно будет! Хотя точно сказать не могу, но мои расчеты показывают, что она может составить вплоть от 20 до 30 киловатт-часов в месяц, что уже почти 10 процентов от общего потребления электроэнергии дома". 

Услышав расчеты специалиста, Мария была приятно удивлена значительному сбережению электроэнергии. "Ну, тогда уже это свидетельствует, что что-то все же хорошо, что-то я сделала правильно". Однако она пришла к выводу, что в доме до сих пор скрывается один серьезный "вор" электричества. Она попыталась вычислить виновника: "Я предполагаю, что это либо насос, либо бойлер, либо холодильник". 

Эксперт согласился с ходом мыслей Марии - виновником может быть кто-то из этой тройки. Однако он заставил ее подумать еще об одном вопросе: "Уезжая надолго из дома, ты отключаешь бойлер от сети или он остается рабочим?"

Электрический накопительный (емкостной) водонагреватель или бойлер - один из наиболее крупных потребителей электроэнергии в домохозяйстве. Самый простой способ сократить потребление электроэнергии водонагревателем - изменить привычки ежедневного использования воды - потреблять меньше горячей воды, установить оптимальную температуру воды на 59 °C, а также не забывать о регулярном обслуживании бойлера.

В этом плане все в порядке - участница вызова призналась, что, уезжая ненадолго - не выключает бойлер, а когда не планирует быть дома неделю и дольше - отсоединяет его от розетки. 

Кто станет конкурентом Марии в этом испытании?

Чтобы у Марии появился больший азарт улучшить результат, в игру вступает еще один участник - ее конкурент никто иной, как человек из сферы ТВ и медиа Густав Терзенс, который, как сам смеется, подключается к испытанию из "своей энергоэффективной квартиры". 

Густав не скрывает, что получив оценку своего жилья от Energo pulss, он был глубоко разочарован: "Когда я эту шестерку получил, был в шоке, конечно. Все лампы в доме эффективные, современные, уже вкручены. Телевизора нет. Модема для интернета, кстати, тоже нет, потому что каждый использует свое мобильное устройство в качестве источника интернета в доме".  

Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и полезные советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта клиента.

"Возможно в этом столетнем доме есть какие-то старые электроинсталяции, где-то какие-то потери могут быть", - рассуждает Густав при поиске "воров" электричества. "Это ни в какие ворота! Я теперь буду искать! Я буду стремиться к десятке!" - решительно заявил новый участник испытания. 

"Мне казалось, что я хорошо все упорядочил, что живу энергоэффективно. И получил шесть! Я как отличник немного поник. И я хочу понять, где ошибка. И почему ты решила участвовать? Почувствовала себя неэнергоэффективной?" - спросил Густав у своей конкурентки Марии, созвонившись по телефону. Она, в свою очередь, не скрывает, что мотивация совсем проста - желание сократить расходы за электроэнергию. 

Кроме того, Мария дала совет новичку, указав на то, что нужно оценить и то, сколько в доме компьютеров и телефонов. "Три телефона, планшет и два компьютера и что-то из этого все время подсоединено к розетке", - пересчитал свое добро Густав.

"Пусть у нас все получился!" - говорит Мария, а Густав соглашается - "Я иду экономить в своем конце, а ты - в своем!"

Комментируя шансы конкурентов, эксперт Анрийс Тукулис пояснил, что для достижения значимого результата одной решимости недостаточно - важно составить конкретный план.

Планы конкурентов на ближайшие недели 

Густав обязуется:

  • Разморозить морозилку;
  • Отсоединить от розеток все лишнее.

"Ну, мой реальный план сейчас такой - я, согласно народной мудрости, проверю не замерзла ли у холодильника морозильная камера. Говорят, что нужно ее почистить, если накопился лед. 

Холодильник тратит больше электричества, если в морозильной камере образовался слой льда. Если вы заметили слой льда, толщиной более 5 мм, то холодильник следует разморозить. Особенно важно размораживать старые холодильники, у которых нет автоматического размораживания, поскольку каждый сантиметр льда увеличивает потребление электричества морозильной камерой на 10%. 

"Посмотрю, чтобы в розетках не осталось "открытых" концов - достану все зарядки и удлинители".

Мария обязуется: 

  • Измерить потребление электроэнергии у больших устройств;
  • Найти наиболее крупного потребителя электроэнергии. 

"Ясно, что мне все же нужно найти того самого большого "вора" электричества в моем доме. И для этого мне очень нужен измеритель мощности, чтобы я могла подключиться к каждому устройству и понять, кого из них, вероятно, придется оставить в прошлом".

В следующий раз мы узнаем оправдал ли измеритель мощности надежды Марии и почему Energo pulss Густава упорно стоит на месте, не давая ему выбиться в лидеры. 

Здесь можно узнать показатель Energo pulss в вашем доме и найти практические советы по его улучшению, а в комментариях мы просим каждого поделиться своими идеями и проверенными практикой рекомендациями по повышению энергоэффективности.

Статья создана в сотрудничестве с Elektrum.

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