Желтое предупреждение: с понедельника начинается экстремальная жара

Ночью будет дуть слабый восточный ветер и температура воздуха упадет до +14...+20 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +22 градусов.

В понедельник в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем - до +28 градусов.

На следующей неделе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре по всей стране. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.