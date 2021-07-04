Пн, 5.07.2021
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Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний

Желтое предупреждение: с понедельника начинается экстремальная жара

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Жаркая погода сохранится на протяжении всей следующей недели - по всей стране объявлено желтое предупреждение о сильной жаре, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В понедельник, 5 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха сохранится высокой, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются кратковременные дожди, на юго-западе Курземе возможны грозы.

Ночью будет дуть слабый восточный ветер и температура воздуха упадет до +14...+20 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +22 градусов.

Днем будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха достигнет +25...+29 градусов.

В понедельник в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем - до +28 градусов.

На следующей неделе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре по всей стране. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.

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