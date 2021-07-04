Желтое предупреждение: с понедельника начинается экстремальная жара

В понедельник, 5 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха сохранится высокой, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются кратковременные дожди, на юго-западе Курземе возможны грозы.
Ночью будет дуть слабый восточный ветер и температура воздуха упадет до +14...+20 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +22 градусов.
Днем будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха достигнет +25...+29 градусов.
В понедельник в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем - до +28 градусов.
На следующей неделе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре по всей стране. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.