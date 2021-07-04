Лембергс или не Лембергс? Депутаты хранят молчание перед выборами мэра Вентспилса

Правление партии "Латвии и Вентспилсу" провело на выходных индивидуальные консультации с другими депутатами, избранными в Вентспилсскую городскую думу, сказал Янис Витолиньш, заместитель председателя правления партии, но не сообщил, была ли достигнута договоренность о ожидаемых в понедельник выборах мэра Вентспилса.

Также Витолиньш не раскрыл, с кем разговаривали представители политических партий, избранных в городскую думу, только указал, что переговоры велись не со всеми.

На вопрос, будет ли арестованный Айвар Лембергс в понедельник назначен председателем Вентспилсской городской думы от партии "Латвии и Вентспилсу", Витолиньш сказал, что это пока не раскрывается.

Витолиньш также не ответил, предложит ли партия другого кандидата на должность председателя думы.

Ранее на вопрос, готовы ли "Латвии и Вентспилсу" выдвинуть другого кандидата на пост председателя думы, Витолиньш заявил, что в партии есть опытные люди, которые могли бы занять пост председателя, но это будет зависеть от переговоров с другими политическими силами.

Глава Вентспилсского отделения Национального объединения Андис Зариньш заявил, что "Латвии и Вентспилсу" не вели переговоры с представителями НС и никаких предложений не поступало.

Контекст

Как сообщалось, 1 июля Вентспилс не смог избрать лидера списка победителей муниципальных выборов, поэтому заседание совета было перенесено до 13 часов 5 июля.

Непрерывность работы Вентспилсского городского самоуправления в соответствии с Законом "О самоуправлениях" в период до избрания председателя новой городской думы обеспечивает исполнительный директор Вентспилсского городского самоуправления Алдис Абеле.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс ранее объяснил в Twitter, что задержанным запрещено участвовать в заседаниях думы. Также запрещено использовать интернет, компьютер, мобильные и другие устройства.