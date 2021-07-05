Марк Цукерберг прокатился на серфе с американским флагом. И снова стал мемом

В ролике Цукерберг держит американский флаг, а на фоне звучит патриотичная песня Take Me Home, Country Roads музыканта Джона Денвера.

"Счастливого 4 июля", - подписал публикацию он. .

В комментариях пользователи Сети восприняли ролик неоднозначно. Людей возмущало, что тот, кто на своей платформе неоднократно пресекал свободу слова и вводил цензуру выступает за независимость США.

"Бро, ты ненавидишь Америку, что ты, черт возьми, делаешь?", "Я слишком беден, чтобы знать, на чем он катается", "Марк Цукерберг - идеальный пример того, почему весь мир ненавидит американцев", "Марк Цукерберг опять пытается сойти за человека", - писали пользователи в Twitter.

Видео Цукерберга стало поводом для новых мемов, в которых обыгрывает то, что бизнесмен пришелец.

"Вы все хотели доказательство того, что Цукерберг - пришелец, который хочет захватить Америку. Вот оно".

Напомним, в прошлом году снимок Цукерберга стал мемом, после того как папарацци сняли Марка с крупным слоем солнцезащитного крема. Чтобы защититься от солнца, мужчина решил воспользоваться санскрином. Однако, похоже, немного перестарался с количеством средства - его лицо было абсолютно белым. Это особенно заметно на снимках.