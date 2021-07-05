Дания - страна, где за "ненормальную езду" могут отобрать машину

Новый закон вступил в силу 31 марта и предусматривает, что автомобиль может быть конфискован за "ненормальное вождение" (vanvidskørsel), а также, при согласии судей, тот может быть продан на аукционе. Выручка от аукциона будет поступать в казначейство Дании, сообщает The Local.

Например, на следующий день после вступления закона в силу полиция арестовала Porsche 911 серии 993, который передвигался со скоростью 212 км/ч по Хельсингерскому шоссе. Тот факт, что автомобиль принадлежал не нарушителю, а лизинговой компании, не помешал конфискации, и компания до сих пор не уверена, будет ли машина им возвращена.

В другом случае полиция конфисковала машину, которую мужчина одолжил у члена семьи, и проехал со скоростью 100 километров в час в зоне 50 км/ч.

"Ненормальное вождение" в Дании означает стиль вождения, который может привести к смерти или серьезной травме человека. Превышение скорости на 100%, если ограничение скорости превышает 100 км/ч, или движение со скоростью не менее 200 км/ч в любой другой зоне ограничения скорости также считается "ненормальным вождением". Автомобиль также может быть конфискован у тех водителей, которые находились на рулем с более 2 промилле.

По данным полиции, за три месяца с момента вступления закона в силу было конфисковано 237 автомобилей. В 94 случаях - на рулем находился водитель, которому не принадлежало данное авто.

После конфискации автомобиля, в суде должны принять решить, может ли автомобиль быть конфискован безвозвратно.

Это зависит от того, мог ли владелец транспортного средства знать, что водитель будет управлять автомобилем неправильным образом. Однако судья также может принять во внимание, проверял ли владелец автомобиля историю клиента. При поддержке датского парламента лизинговые компании теперь имеют возможность просматривать налоговую информацию клиента (если клиент дает согласие), просматривать журнал регистрации нарушений правил дорожного движения, был ли он наказан за агрессивное и ненадлежащее вождение.

В случае конфискации автомобиля компании по аренде автомобилей и лизинговой компании, нарушителю выставляется счет. Если заказчик не может заплатить, убытки может покрыть страховщик лизинговой компании. Понятно, что страховщики не согласны с таким сценарием, поэтому появилась возможность заглянуть в историю потенциального нарушителя.