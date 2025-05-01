Где в Латвии чаще всего происходят аварии с автомобилями без OCTA?

В 2023 году в Латвии 0,96% всех ДТП были вызваны незастрахованными транспортными средствами, тогда как в прошлом году этот показатель составил 0,74%, сообщили агентству LETA в LTAB.

По данным LTAB, уже несколько лет подряд чаще всего такие происшествия происходят в Латгале. В 2022 году их доля составляла 1,85%, в 2023 году - 1,56%, а в прошлом году - 1,18%. Например, в 2017 году в Латгале 2,12% всех аварий были вызваны незастрахованными транспортными средствами.

Наименьшая доля ДТП, вызванных незастрахованными транспортными средствами, в прошлом году была в Курземе - 0,55%, в Риге - 0,61%, в Видземе - 0,74%. В Земгале таких аварий было 0,8%.

Согласно данным LTAB, нередко такие ДТП совершают водители, которые сознательно и систематически нарушают закон - они ездят не только без OCTA, но и без действующего техосмотра, а иногда и под воздействием опьяняющих веществ.

Статистика за прошлый год показывает, что из 306 аварий с участием незастрахованных автомобилей, в 60 случаях у машины не было действующего техосмотра, а в пяти случаях водитель находился в состоянии опьянения.