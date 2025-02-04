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Можно ли зарядить электромобиль через удлинитель из квартиры?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Alla's Photography/Shutterstock

Недавно соцсети всколыхнул владелец электромобиля Nissan, который самостоятельно подключил электричество к опоре контактной сети в Риге и зарядил автомобиль. В группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook кто-то из участников поинтересовался, можно ли зарядить электромобиль от розетки в квартире с помощью удлинителя. TVNET+ обратился по этому поводу в Госполицию и в Sadales tīkls.

Запись в группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook появилась на прошлой неделе, и ее сделал анонимный участник группы.

В публичном сообщении спрашивается: "Здравствуйте. Законно ли мне заряжать электромобиль в многоквартирном доме через окно/балкон с помощью удлинителя?". Также анонимный пользователь поинтересовался, не могут ли правоохранители наказать за такое деяние.

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