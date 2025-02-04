Можно ли зарядить электромобиль через удлинитель из квартиры?

Недавно соцсети всколыхнул владелец электромобиля Nissan, который самостоятельно подключил электричество к опоре контактной сети в Риге и зарядил автомобиль. В группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook кто-то из участников поинтересовался, можно ли зарядить электромобиль от розетки в квартире с помощью удлинителя. TVNET+ обратился по этому поводу в Госполицию и в Sadales tīkls.