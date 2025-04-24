Возле Даугавпилса начинается реконструкция шоссе и объездной

В данный момент работы уже ведутся на объездной дороге A14: фрезеруется старое асфальтовое покрытие, убирается поросль. На трёх участках движение регулируется светофорами. Скорость движения ограничена до 70 и 50 км/ч, а на преодоление ремонтной зоны требуется около 20 минут. На участке шоссе A6 также установлен лимит в 70 км/ч. По мере увеличения объёмов работ число ограничений возрастёт, и путь от Свенте (A14) до поворота на Краславу (A6) может занять почти час.

Наиболее значительные изменения произойдут на километровом участке Даугавпилсского шоссе от поворота на Краславу до объездной A14 - дорога здесь будет сужена и перестроена в двухполосную с одной полосой движения в каждом направлении. Транспортные развязки A6/A6 и A6/A14/P67 будут переоборудованы в кольцевые развязки (см. карту). Это позволит поворачивать в сторону Краславы непосредственно на кольце, а не ехать до A14 и разворачиваться, как это приходится делать сейчас.