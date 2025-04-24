Возле Даугавпилса начинается реконструкция шоссе и объездной

На этой неделе стартовали строительные работы на втором участке шоссе A6 у самой Даугавпилса - от поворота на Краславу до соединения с объездной дорогой A14, а также на отрезке трассы A14 от Свенте до шоссе A6 (с 8,31 по 16,70 км). Завершить реконструкцию планируется летом 2026 года.
В данный момент работы уже ведутся на объездной дороге A14: фрезеруется старое асфальтовое покрытие, убирается поросль. На трёх участках движение регулируется светофорами. Скорость движения ограничена до 70 и 50 км/ч, а на преодоление ремонтной зоны требуется около 20 минут. На участке шоссе A6 также установлен лимит в 70 км/ч. По мере увеличения объёмов работ число ограничений возрастёт, и путь от Свенте (A14) до поворота на Краславу (A6) может занять почти час.
Наиболее значительные изменения произойдут на километровом участке Даугавпилсского шоссе от поворота на Краславу до объездной A14 - дорога здесь будет сужена и перестроена в двухполосную с одной полосой движения в каждом направлении. Транспортные развязки A6/A6 и A6/A14/P67 будут переоборудованы в кольцевые развязки (см. карту). Это позволит поворачивать в сторону Краславы непосредственно на кольце, а не ехать до A14 и разворачиваться, как это приходится делать сейчас.
На развязке A14 / Илуксте-Рубанишки-Даугавпилс (V711), перед мостом через Даугаву, будут устроены отдельные полосы для левого поворота.
На всём протяжении участка будет полностью заменена конструкция дорожного полотна и уложен новый асфальтобетон. Обустроят и систему водоотведения: будут выкопаны и очищены кюветы, восстановлены, построены и отремонтированы водопропускные трубы, а также установлена дренажная система. В полосе отвода дороги срежут поросль, удалят кустарники и деревья, представляющие опасность или мешающие конструкциям дороги. На новых кольцевых развязках будет установлено освещение, поставлены современные дорожные барьеры, а также выполнены другие необходимые работы.
На участке трассы A14 предстоит восстановить путепровод через железную дорогу (на 9,56 км) и мост через Даугаву (12,96 км). На шоссе A6 будет отремонтирована водопропускная труба Шалтупе (на 224,95 км).
Строительные работы на участках A6/A14 выполняет компания SIA ACBR, общая стоимость контракта - 12 462 594,80 евро с НДС. Надзор за строительством осуществляет SIA ACM Projekts, проектировщик - SIA Projekts EAE.
Дополнительную информацию о реконструкции дорог A6 и A14 в районе Даугавпилса можно найти на сайте Latvijas valsts ceļi.
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