Видео "Она взорвалась!" - в Вецмилгрависе продолжают загораться автомобили

Автомобиль Chrysler внезапно загорелся и разбудил жителей противоположного дома в ночь на субботу.

Местный житель Айвар говорит, что Chrysler был припаркован там этой зимой, никто о нем якобы не заботится и автомобиль регулярно становился обьъектом развлечений местных детей.

Соседка Вероника уверена, что это поджигатели, которые регулярно орудуют в микрорайоне Вецмилгравис.

В последние месяцы сообщалось о нескольких случаях, когда в Вецмилгрависе с использованием горючей жидкости были злонамеренно сожжены автомобили. За эти преступления Госполиция задержала мужчину и женщину, и, возможно, в Вецмилгрависе теперь орудуют новые поджигатели машин.

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