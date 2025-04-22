Видео "Она взорвалась!" - в Вецмилгрависе продолжают загораться автомобили

В начале года передача Degpunktā неоднократно рассказывала о злонамеренно сожженных автомобилях в микрорайоне Вецмилгравис - к их числу, возможно, добавился еще один.
Автомобиль Chrysler внезапно загорелся и разбудил жителей противоположного дома в ночь на субботу.
Местный житель Айвар говорит, что Chrysler был припаркован там этой зимой, никто о нем якобы не заботится и автомобиль регулярно становился обьъектом развлечений местных детей.
Соседка Вероника уверена, что это поджигатели, которые регулярно орудуют в микрорайоне Вецмилгравис.
В последние месяцы сообщалось о нескольких случаях, когда в Вецмилгрависе с использованием горючей жидкости были злонамеренно сожжены автомобили. За эти преступления Госполиция задержала мужчину и женщину, и, возможно, в Вецмилгрависе теперь орудуют новые поджигатели машин.
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