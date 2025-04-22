Видео Полицейский рейд в пасхальные выходные - несколько водителей остались без прав

Пару минут спустя снова на автодороге А2 правоохранители зафиксировали еще одного водителя автомобиля марки Audi, который ехал со скоростью 200 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Он был оштрафован на 1400 евро и лишен водительских прав.

Вечером того же дня, около 18:50, сотрудники Бюро реагирования заметили водителя автомобиля BMW, который в Риге, по Густава Земгала гатве в направлении от проспекта Виестура в сторону Бривибас гатве ехал со скоростью 138 км/ч при разрешенных 70 км/ч. Учитывая, что нарушение скорости было совершено в населенном пункте, водитель был лишен водительских прав и оштрафован на 1040 евро.

За прошедшие четыре пасхальных выходных правоохранители зафиксировали в стране в общей сложности 1209 нарушителей скорости, в прошлом году за эти выходные было выявлено 1344 нарушителя скорости. Поэтому Госполиция напоминает, что превышение разрешенной скорости движения, особенно в населенном пункте, представляет большую угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения.