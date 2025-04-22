Видео Полицейский рейд в пасхальные выходные - несколько водителей остались без прав

В минувшие четыре пасхальных выходных Госполиция усиленно следила за безопасностью дорожного движения, делая упор на то, чтобы водители не садились за руль в состоянии опьянения. Всего в эти выходные полиция поймала 44 пьяных водителя, но еще помимо вождения в состоянии опьянения зафиксировано и большое количество нарушителей скорости - 1209. Для ряда водителей этот праздник закончился лишением водительских прав, а для одного водителя даже запретом на использование прав.
Сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления Госполиции, осуществляя надзор за движением в праздничные выходные, зафиксировали несколько водителей, грубо нарушивших разрешенную скорость движения. Троих водителей лишили права управления транспортным средством, а к одному применен запрет на использование прав.
18 апреля правоохранители зафиксировали водителя одного из автомобилей BMW, который ехал в Риге, по ул. Лубанас, в направлении от ул. Бралю Каубишу в сторону ул. Мейрану, со скоростью 129 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Водитель BMW был немедленно остановлен и оштрафован на 1400 евро и лишен прав на один год.
В свою очередь, 20 апреля правоохранители, осуществляя надзор за движением в Риге и рядом со столицей, зафиксировали еще нескольких водителей, нарушивших разрешенную скорость движения. Около 12:40 в Сигулдском крае на автодороге А2 в направлении из Риги в сторону Сигулды стражи порядка заметили водителя автомобиля Audi, который нарушил разрешенную скорость - в том месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч водитель Audi ехал со скоростью 164 км/ч. К нему помимо штрафа был применен запрет на использование прав сроком на девять месяцев.
Пару минут спустя снова на автодороге А2 правоохранители зафиксировали еще одного водителя автомобиля марки Audi, который ехал со скоростью 200 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Он был оштрафован на 1400 евро и лишен водительских прав.
Вечером того же дня, около 18:50, сотрудники Бюро реагирования заметили водителя автомобиля BMW, который в Риге, по Густава Земгала гатве в направлении от проспекта Виестура в сторону Бривибас гатве ехал со скоростью 138 км/ч при разрешенных 70 км/ч. Учитывая, что нарушение скорости было совершено в населенном пункте, водитель был лишен водительских прав и оштрафован на 1040 евро.
За прошедшие четыре пасхальных выходных правоохранители зафиксировали в стране в общей сложности 1209 нарушителей скорости, в прошлом году за эти выходные было выявлено 1344 нарушителя скорости. Поэтому Госполиция напоминает, что превышение разрешенной скорости движения, особенно в населенном пункте, представляет большую угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения.
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