Видео В соцсетях появилось видео с мотоциклистами, которые разрушают прибрежные дюны

Обнаруженное зрителем видео из социальной сети TikTok уже исчезло. Профиль автора видео также больше не доступен.

Тем не менее та же компания мужчин, но уже без шлемов, была запечатлена в другом видео, предположительно, снятом на одном из пляжей Латвии.

Это и еще одно на тот момент публичное видео из другого профиля были сохранены до их удаления.

Лесничий Марцис Винтерс, не стесняясь, от имени предприятия Latvijas Valsts meži назвал действия, запечатленные на видео, проявлением абсолютного нигилизма.

Даже во время визита в окрестности Ложметейкалнса - места, окутанного легендами и важными вехами латвийской истории, - выясняется, что водители мотоциклов и там наносят серьезный ущерб природе.

В ходе выяснения личностей возможных разрушителей природы удалось установить, что один из тех, кто попал на видео, связан с автомобильной сферой и проживает в Елгаве. К нему отправилась съемочная группа Bez Tabu.

Подробнее смотрите в сюжете программы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu