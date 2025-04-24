Видео Женщина удивлена штрафом за парковку рядом с домом

Кристиана несколько лет назад приобрела квартиру в Старой Риге, на улице Калькю, но сама там не живет. Жители дома с особыми разрешениями имеют возможность парковать автомобили во внутреннем дворе. Машин много, а парковочных мест мало, сообщает программа Bez Tabu.
Автомобилистка получила штраф в размере 30 евро от Рижской муниципальной полиции за то, что припарковала машину в месте, где, по словам полиции, невозможно остановиться, не нарушив правила дорожного движения. Женщина в программе Bez Tabu заявила, что автомобиль был оставлен в том месте, где еще несколько десятилетий назад один из соседей оборудовал стоянку.
Упомянутое парковочное место находится в так называемой зеленой зоне, перпендикулярно примыкающей к проезжей части. Кристиана рассказывает, что регулярно оставляет там машину.
"18 января этого года приехала полиция и выписала штраф. В квитанции указано, что машина припаркована в месте, где это невозможно сделать, не нарушив правила. Соседке выписали штраф за то, что машина была оставлена не на дороге. Очевидно, что там не газон, и я точно ничего не нарушила, чтобы туда заехать", - говорит Кристиана.
Автомобилистка обжаловала выписанный штраф у начальника муниципальной полиции, однако решение оставили в силе.
"Машина припаркована вне проезжей части, в этом и заключается нарушение. В каждом решении начальника приводятся все применимые к конкретной ситуации аргументы. Чтобы водителям было понятнее: классический вариант - автомобиль должен быть припаркован у края проезжей части. Любая другая парковка вне проезжей части должна быть регламентирована дорожными знаками. Если есть знаки - машину ставить можно. Если нет - значит, съезжать с дороги нельзя", - рассказал Андрей Аронов, заместитель начальника Рижской муниципальной полиции.
За год за стоянку на этом асфальтированном участке было наложено шесть штрафов. Муниципальная полиция указывает, что оставлять автомобили в этом месте нельзя.
В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) отмечают, что в данном случае "камень следует бросить в огород собственников территории".
"Надо признать, что дорожная инфраструктура здесь до конца непонятна. Улучшить ситуацию могли бы различные технические средства организации дорожного движения - дорожные знаки, разметка, указывающая, разрешена ли в этом месте остановка и стоянка автомобилей", - отметил Мартиньш Мальмейстерс, представитель Дирекции безопасности дорожного движения.
Сотрудники правоохранительных органов реагируют на вызовы и только тогда приезжают разбираться в ситуации во дворе.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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