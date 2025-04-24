Видео Женщина удивлена штрафом за парковку рядом с домом

Автомобилистка получила штраф в размере 30 евро от Рижской муниципальной полиции за то, что припарковала машину в месте, где, по словам полиции, невозможно остановиться, не нарушив правила дорожного движения. Женщина в программе Bez Tabu заявила, что автомобиль был оставлен в том месте, где еще несколько десятилетий назад один из соседей оборудовал стоянку.

Упомянутое парковочное место находится в так называемой зеленой зоне, перпендикулярно примыкающей к проезжей части. Кристиана рассказывает, что регулярно оставляет там машину.

"18 января этого года приехала полиция и выписала штраф. В квитанции указано, что машина припаркована в месте, где это невозможно сделать, не нарушив правила. Соседке выписали штраф за то, что машина была оставлена не на дороге. Очевидно, что там не газон, и я точно ничего не нарушила, чтобы туда заехать", - говорит Кристиана.

Автомобилистка обжаловала выписанный штраф у начальника муниципальной полиции, однако решение оставили в силе.