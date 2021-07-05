Хакеры требуют от IT-компании 70 миллионов долларов
Хакеры в США после кибератаки потребовали 70 миллионов долларов (59 миллионов евро) в криптовалюте Биткойн от IT-компании Kaseya в обмен на инструмент дешифрования.
Хакеры в США после кибератаки потребовали 70 миллионов долларов (59 миллионов евро) в криптовалюте Биткойн от IT-компании Kaseya в обмен на инструмент дешифрования.
Запись на так называемой темной сети Happy Blog пообещала опубликовать инструмент дешифрования после получения запрошенной суммы, что позволит устранить последствия кибератаки в течение часа.
Аналитики говорят, что атака могла затронуть более 1000 компаний, поскольку Kaseya обслуживает около 40 000 компаний по всему миру.
Федеральное бюро расследований США считает, что кибератака была осуществлена российской хакерской группой REvil и Sodinokibi.
Уже сообщалось, что одной из крупнейших сетей супермаркетов Швеции Coop пришлось временно закрыть около 800 магазинов из-за кибератаки.
В мае REvil атаковал крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия JBS в Австралии и Северной Америке.
По оценкам Emsisoft, в прошлом году хакеры использовали вирусы-вымогатели и получили не менее 18 миллиардов долларов.
В последние недели такие атаки поразили нефтепроводы, медицинские учреждения и крупные компании.