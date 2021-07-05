Хакеры требуют от IT-компании 70 миллионов долларов

Запись на так называемой темной сети Happy Blog пообещала опубликовать инструмент дешифрования после получения запрошенной суммы, что позволит устранить последствия кибератаки в течение часа.

Аналитики говорят, что атака могла затронуть более 1000 компаний, поскольку Kaseya обслуживает около 40 000 компаний по всему миру.

Федеральное бюро расследований США считает, что кибератака была осуществлена ​​российской хакерской группой REvil и Sodinokibi.

Уже сообщалось, что одной из крупнейших сетей супермаркетов Швеции Coop пришлось временно закрыть около 800 магазинов из-за кибератаки.

В мае REvil атаковал крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия JBS в Австралии и Северной Америке.

По оценкам Emsisoft, в прошлом году хакеры использовали вирусы-вымогатели и получили не менее 18 миллиардов долларов.