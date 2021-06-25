В офисе организаторов ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси произошел взрыв
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В офисе организаторов ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси произошел взрыв
Организаторы прайда в Тбилиси сообщили о намерении выйти на акцию в пять вечера по местному времени на проспект Руставели. Но МВД страны призвало организаторов отказаться от проведения мероприятия в целях безопасности.
"Призываем участников "Тбилиси прайд" воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников "Прайда" на проспекте Руставели. Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности.
В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте", – говорится в заявлении МВД.
В ведомстве также сообщили, что завели два уголовных дела по статьям о препятствии работе СМИ и насилии.
На площади перед парламентом 5 июля подверглись нападению несколько журналистов и операторов. Серьезных травм они не получили. Нападавшие кричали, что журналисты в Грузии пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества.
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили ранее назвал проведение Марша достоинства в центре столицы нецелесообразным. По его словам, акция может привести к гражданскому противостоянию.
"Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", – сказал премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены.
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