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Наводнение в Сочи: почему это произошло?

В офисе организаторов ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси произошел взрыв. Ранее они вынужденно отменили Марш достоинства, чтобы не подвергать опасности его участников.

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В офисе организаторов ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси произошел взрыв

Организаторы прайда в Тбилиси сообщили о намерении выйти на акцию в пять вечера по местному времени на проспект Руставели. Но МВД страны призвало организаторов отказаться от проведения мероприятия в целях безопасности.

"Призываем участников "Тбилиси прайд" воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников "Прайда" на проспекте Руставели. Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности.

В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте", – говорится в заявлении МВД.

В ведомстве также сообщили, что завели два уголовных дела по статьям о препятствии работе СМИ и насилии.

На площади перед парламентом 5 июля подверглись нападению несколько журналистов и операторов. Серьезных травм они не получили. Нападавшие кричали, что журналисты в Грузии пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили ранее назвал проведение Марша достоинства в центре столицы нецелесообразным. По его словам, акция может привести к гражданскому противостоянию.

"Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", – сказал премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены.

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