Гематоген - лакомство или источник минералов и микроэлементов? В его составе действительно кровь?

Гематоген знают все, и он по-прежнему актуален. Но действительно ли его может употреблять каждый? Фармацевт Занда Озолиня подчеркивает, что гематоген содержит много сахара, сгущенное молоко и черный пищевой альбумин, а тот, в свою очередь, много железа и витамина C. Гематоген - это своего рода лакомство, и в общем-то его может употреблять каждый.

Однако он не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом, а также при остром или хроническом поносе.

Гематоген - источник железа для профилактики анемии. Его можно употреблять также при повышенной нагрузке, когда необходимо быстро получить энергию. Поэтому он часто используется людьми, которые ежедневно занимаются спортом и физически активны. Как поясняет фармацевт, гематоген может быть отличным источником восстановления энергии и железа, так как во время занятий спортом расходуется много углеводов, которые являются одними из самых быстрых источников получения энергии.

Действительно ли гематоген производят из крови?

Гематоген содержит много сахарного сиропа, сгущенного молока и пищевого альбумина, рассказывает фармацевт. Он также является отличным источником энергии, железа и витамина С. Участвует в поддержании осмотического давления и транспортировке многих веществ.

Приходилось слышать, что гематоген производят из крови. Озолиня говорит, что черный пищевой альбумин, содержащийся в гематогене, действительно получают из бычей крови.

Для получения альбумина кровь специально высушивают и очищают.

В каком количестве можно употреблять гематоген?

Гематоген разных производителей содержит разные компоненты, подчеркивает Озолиня. В целом же приблизительно две плитки гематогенa содержат минимальную дневную дозу железа для взрослого. Однако это не означает, что его следует употреблять вместо лекарственных средств.

Когда у маленького ребенка имеются проблемы, связанные с малокровием, гематоген - не лучшее средство для повышения уровня железа,

так как помимо черного пищевого альбумина он содержит много сахара, который может повысить гиперактивность ребенка. Поэтому обычно детям рекомендуется по 1/3-2/3 плитки гематогена, хотя научных исследований на этот счет нет.

Современные вариации

В наши дни в дополнение к классическому гематогену, который многие безошибочно узнают с детства, доступны также другие виды этого продукта. В гематоген кладут различные добавки, например, дополнительная доза железа, семечки льна, сухофрукты, сушеные абрикосы и чернослив, а также витамин C и витамины группы B - для улучшения усвоения железа в организме. Иногда для улучшения вкуса гематоген одевают также в шоколадную глазурь.

Фармацевт напоминает, что при пониженном содержании железа в организме необходимо консультироваться с врачом - он назначит лечение и средства, которые следует принимать.

Гематоген - это лакомство с повышенным содержанием железа, а не лекарственное средство.