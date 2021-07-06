Жертвы второго сорта. Женское насилие над мужчинами, о котором не говорят

Насилие в семье. Первое, что приходит на ум, когда слышишь это - отец бьет ребенка или издевается над женой. Это подтверждает и поисковик Google, который на словосочетание "насилие над мужчинами" реагирует кучей руководств, исследований и статей на тему насилия над женщинами: "Он унижал и презирал", "Бьет - значит любит", "Письмо жестокому мужчине" и так далее. Для разнообразия - в "Придумано ли что-то эффективнее насилия?" Виестурса Рудзитиса о женском насилии над мужчинами почти ничего не говорится.

В Латвии это не проблема?

Поиск информации на английском и русском языках дал понять, что женское насилие - актуальная проблема и изучается с 70-х годов XX века. На Западе и даже в России действуют телефоны доверия и кризисные центры.

Если взглянуть на статистику, жертв-мужчин в сравнении с женщинами действительно значительно меньше. Исследования стран Европы показывают, что мужчины составляют треть от всех жертв насилия. И в Латвии среди пострадавших от насилия в семье мужчин, попавших в стационар, примерно треть. Хотя Министерство благосостояния в своих сообщениях акцентирует внимание на том, что в целом мужчин, страдающих от насилия в семье, больше, однако доля женщин, страдающих от насилия в семье, значительно выше. Схожая ситуация и в других странах. В Германии в 2019 году 81% жертв домашнего насилия составляли женщины, 19% - мужчины. В России около 14% мужчин становились жертвами домашнего насилия. Среди убитых на почве бытовых конфликтов у восточных соседей - большая часть мужчины. Однако если в поле зрения полиции чаще попадают жертвы физического насилия, то в психологии насилие трактуется шире, включая и эмоциональное и экономическое насилие. В 2019 году лишь 19 мужчин, пострадавших от насилия, получили в Латвии оплачиваемые государством услуги социальной реабилитации, 13 из них пострадали от эмоционального насилия. В то же время ту же самую услугу использовали более 400 женщин, половина случаев была связана с эмоциональным насилием.

Молчат и страдают

Специалисты указывают, что настоящая картина могла бы быть иной, если бы мужчины не молчали и не скрывали факты насилия. Молчание жертв неудивительно, принимая во внимание, что мировой опыт свидетельствует: правоохранительные органы рассматривают мужчин как жертв второго сорта. Сами мужчины избегают обращения в официальные учреждения, считая, что статус жертвы насилия постыден, и ориентируясь на то, что мужчине нужно решать свои проблемы самому.

"Если о насилии над женщиной говорится много и широко, насилие над мужчинами остается скрытым. Об этом мы узнаем из статистики Службы неотложной медицинской помощи и криминальных сводок, если из-за травмы мужчина попал в больницу. Если травмы недраматичны, мужчины о них умалчивают, - говорит сексолог Артур Шульц. - Мужчины молчат о насилии, поскольку это стигматизирует их".