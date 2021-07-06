Жертвы второго сорта. Женское насилие над мужчинами, о котором не говорят

А как с женщинами - женами, партнершами и матерями? Они мягкие, пушистые, с чистыми помыслами, беспомощные и хрупкие, как фарфоровые вазы?
Нет, они могут манипулировать, шантажировать, требовать, унижать, игнорировать, бить посуду, выбивать двери, кричать, да еще и драться.
Женщины не только становятся жертвами насилия, но и сами используют насилие. Исследования в разных странах показывают гендерную симметрию насильственных преступлений между женщинами и мужчинами. Одна из первых работ, посвященных насилию в семье, источник которого женщина - это исследование Сьюзанн Штейнметз (Suzanne K. Steinmetz) в конце 70-х The Battered Husband Syndrome. В нем рассматриваются вопросы, связанные с насмешками общества относительно мужчины-жертвы и проблем скрытой виктимизации мужчины в семье. Позже социологи Мюррей Штраус (Murray Straus) и Ричард Геллес (Richard Gelles) провели исследование, которое подтвердило, что женское физическое насилие в семье такое же, как и мужское, даже сильнее. В своей публикации Штраус подчеркивает, что без осознания проблемы эффективные профилактические меры по снижению уровня домашнего насилия будут невозможны. Он пришел к выводу, что насилие в семье - не односторонний процесс, а результат сложной динамики женской и мужской активной деятельности.
В конце 90-х социологи выделили два типа насилия в семье - "обычное насилие" (common couple violence) и "патриархальный терроризм" (patriarchal terrorism). Второй вид насилия - это наиболее тяжелые формы, и его жертвами становятся женщины. В свою очередь, в обычных случаях насилия, которые характерны части семей, женщины и мужчины одинаково инициируют и реализуют относительно легкие формы насилия.
Исследование департамента юстиции США на рубеже веков свидетельствует, что женщины в 2,5 раза чаще используют нож как инструмент насилия и в бытовых конфликтах мужчины в два раза чаще получали травмы ножом или тяжелыми предметами.
В качестве мотивов женщин упоминается: насилие, пережитое в детстве, выгодный момент для мести (муж пьян или спит), насилие как способ справиться со стрессом, депрессия, антисоциальные черты личности, неспособность совладать с эмоциями, желание доминировать, ревность, социальная изоляция, конфликты с партнером. Большая часть случаев, когда женщина применяет физическую агрессию к мужчине, происходит на фоне общего употребления алкоголя. Если в целом женщинам не свойственно решать проблемы с помощью физической силы, то во всем, что затрагивает эмоциональную сферу, распределение сил пропорционально противоположное.
Из ниоткуда ничего не берется
"В контексте насилия мы обычно говорим о насилии над женщиной. Эмоциональное насилие над мужчиной со стороны женщины почти что неосознанно. Однако есть выражение - "виноваты всегда оба", - рассказывает Артур Шульц. - Насилие всегда серийно, и у него более широкий характер. Если мы говорим о насилии партнера над женщиной, нужно рассмотреть картину в целом - причинные связи, события, которые были вначале, - поскольку нередко в насильственных отношениях мучитель и жертва меняются ролями". Шульц поясняет, что взаимодействие в проблемных отношениях характеризуется так называемым треугольником Карпмана, что означает условную ролевую игру с тремя персонажами - жертвой, преследователем и спасителем или контролером. Самое главное, что роли могут меняться и все три могут исполняться одним человеком. Жертва может превратиться в преследователя, после этого - в спасителя, а затем вернуться в позицию жертвы и, наконец, опуститься до роли преследователя. Кроме того, эти роли могут меняться в течение нескольких минут. Термин "треугольник Карпмана" возник в 1968 году, когда классик трансактного анализа Стефан Карпман указал на бессознательную довольно распространенную "игру" в человеческих отношениях.