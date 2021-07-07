В Амстердаме неизвестный открыл стрельбу по журналисту

64-летний де Фрис получил пять выстрелов, в том числе в голову, и "боролся за свою жизнь", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсем.

Полиция сообщила, что были арестованы три человека, в том числе возможный стрелок, но не сообщила подробностей предполагаемых мотивов нападения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Райт назвал нападение "шокирующим и непонятным".

"Это нападение на храброго журналиста и более того - это нападение на свободу прессы, которая так важна для нашей демократии и верховенства закона", - сказал Райт.

Де Фрис - ведущий криминальный репортер в Нидерландах, регулярно выступает в качестве представителя потерпевших или дает показания в суде.