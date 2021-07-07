Ср, 7.07.2021
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пьяный эстонец перед прыжком с водопада

В Амстердаме неизвестный открыл стрельбу по журналисту

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник вечером, 7 июля, в Амстердаме был ранен голландский криминальный репортер Питер де Фрис. Мужчина госпитализирован с серьезными ранениями.

64-летний де Фрис получил пять выстрелов, в том числе в голову, и "боролся за свою жизнь", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсем.

Полиция сообщила, что были арестованы три человека, в том числе возможный стрелок, но не сообщила подробностей предполагаемых мотивов нападения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Райт назвал нападение "шокирующим и непонятным".

"Это нападение на храброго журналиста и более того - это нападение на свободу прессы, которая так важна для нашей демократии и верховенства закона", - сказал Райт.

Де Фрис - ведущий криминальный репортер в Нидерландах, регулярно выступает в качестве представителя потерпевших или дает показания в суде.

В настоящее время он - доверенное лицо одного из ключевых свидетелей важного судебного процесса против организованной преступности. В связи с иском в 2019 году уже был застрелен адвокат свидетеля обвинения.

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