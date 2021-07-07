Убит президент Гаити Жовенель Моиз. Нападавшие прокрались ночью в его резиденцию

Президенту Гаити было 53 года.
Во время нападения также была ранена супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф.
О том, кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили на испанском языке (официальные языки Гаити - гаитянский креольский и французский).
Премьер-министр Гаити назвал совершенное преступление "отвратительным, бесчеловечным и варварским".
Жовенель Моиз был президентом Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. В тот раз Моиз несильно пострадал, однако ранения получили трое сотрудников охраны.
Жовенеля Моиза называли "ставленником Вашингтона" и обвиняли в коррупции и высокой инфляции.