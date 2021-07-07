Ср, 7.07.2021
Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, и то не вдруг Александр Пушикн об эпидемии холеры
Александр Пушикн об эпидемии холеры

Убит президент Гаити Жовенель Моиз. Нападавшие прокрались ночью в его резиденцию

Жовенель Моиз ФОТО: Dieu Nalio Chery/AP/Scanpix

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля. Об этом говорится в заявлении главы правительства страны Клода Жозефа, пишет "Медуза".

Президенту Гаити было 53 года.

Во время нападения также была ранена супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф.

О том, кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили на испанском языке (официальные языки Гаити - гаитянский креольский и французский).

Премьер-министр Гаити назвал совершенное преступление "отвратительным, бесчеловечным и варварским".

Жовенель Моиз был президентом Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. В тот раз Моиз несильно пострадал, однако ранения получили трое сотрудников охраны.

Жовенеля Моиза называли "ставленником Вашингтона" и обвиняли в коррупции и высокой инфляции.

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