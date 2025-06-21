Как проявила себя ПРО Израиля и чем Иран пытается ее пробить

Карта Фото: BBC

Израильские военные источники оценивали численность иранских баллистических ракет средней дальности к началу войны в 2-3 тысячи единиц — но допускали отклонение как в плюс, так и в минус.

Известно о наличии у Ирана восьми типов таких ракет. Четыре из них считаются относительно устаревшими, четыре — новыми. К первым относятся жидкотопливные одноступенчатые «Шахаб-3» и разработанные на их базе «Гадр» и «Эмад», а также твердотопливная «Хайбар Шекан».

Именно эти ракеты старого поколения, как заявил представитель вооруженных сил Ирана Али Саиди, были использованы при первых ударах по Израилю.

Разрушения в городе Холон к югу от Тель-Авива результате ракетной атаки Ирана Фото: EPA

В четверг, 19 июня, Иран впервые атаковал Израиль новыми, самыми мощными из имеющихся у него на вооружении ракетами «Седжиль-2». Они оснащены твердотопливными двухступенчатыми двигательными установками и способны преодолеть расстояние свыше 2 тысяч км.

У Ирана есть еще три типа современных ракет — жидкотопливная «Хорремшехр-4» и твердотопливные «Фатах-1» и «Хадж Кассем».

Сбитая иранская ракета Фото: Reuters

Результат иранской атаки по Хайфе Фото: Reuters

Все иранские баллистические ракеты укрыты глубоко под землей в разных местах по всей стране. Но пусковых шахт немного, их расположение известно, а с мобильными пусковыми установками в условиях доминирования израильской авиации в небе Ирана тоже проблема.

Их выход из укрытия, подготовка к пуску и сворачивание занимают много времени, а они сейчас — приоритетная цель. Число пусков иранских баллистических ракет по сравнению с первыми днями войны заметно снизилось.