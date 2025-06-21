Skip to footer
Сб, 21.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Насколько теплая вода в рижских пляжах?

Кишезерс. Иллюстративное фото.

Вода в латвийских реках, озерах и море пока довольно прохладная, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также муниципальной полиции Риги, которая обеспечивает работу спасательных станций на столичных пляжах.

В Лиелупе возле Елгавы и в Венте возле Кулдиги температура воды составляет +18 градусов. В море у Лиепаи вода прогрелась до +17 градусов, у Салацгривы - до +16 градусов, а у Вентспилса - до +15 градусов.

В озере Разна в Латгале температура воды составляет +15,6 градуса, а в Даугаве возле Екабпилса - всего +14 градусов.

В Риге самая теплая вода - в озере Бабелитис, где ее температура составляет +18 градусов, и в Даугаве возле Румбулы, где вода прогрелась до +17 градусов. В Даугаве возле Луцавсалы и на Кипсале, а также в Кишэзерсе температура воды не превышает +16 градусов.

Самая холодная вода в местах купания в Риге - на пляжах Вакарбулли и Вецаки, где ее температура составляет соответственно +12 и +15 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх