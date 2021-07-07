Латвия отказалаcь выдать Беларуси оппозиционного политика Цепкало

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс в начале февраля заявили, что требование об экстрадиции белорусского оппозиционного политика должно быть отклонено.

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало на родине обвиняется в ряде коррупционных преступлений, в том числе в получении взятки в особо крупном размере. Он покинул страну в июле прошлого года после получения информации о готовящемся задержании. Цепкало и его жена Вероника в настоящее время находятся в Латвии.