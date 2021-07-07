Ср, 7.07.2021
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Владимир Меньшов

Латвия отказалаcь выдать Беларуси оппозиционного политика Цепкало

ФОТО: Adam Stepien/Agencja Gazeta/via REUTERS

Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало.

Пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке сообщила агентству LЕТА, что соответствующее решение принято 28 июня.

Комментариев о причинах отказа прокуратура не предоставила.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс в начале февраля заявили, что требование об экстрадиции белорусского оппозиционного политика должно быть отклонено.

Что говорит законодательство?

Уголовно-процессуальный закон гласит, что Латвия может отказать в выдаче лица, если:

  • выдача запрашивается в связи с политическими преступлениями,
  • если запрос о выдаче направлен на преследование или наказание лица из-за его национальности или политических убеждений,
  • имеются обоснованные причины полагать, что права лица могут быть нарушены,
  • выполнение запроса о выдаче может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам Латвийского государства.

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало на родине обвиняется в ряде коррупционных преступлений, в том числе в получении взятки в особо крупном размере. Он покинул страну в июле прошлого года после получения информации о готовящемся задержании. Цепкало и его жена Вероника в настоящее время находятся в Латвии.

В феврале этого года Следственный комитет Беларуси потребовал экстрадиции Цепкало из Латвии.

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