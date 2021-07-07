В ближайшие дни Латвию накроет волна жары. Объявлено оранжевое предупреждение

В четверг, 8 июля, жара в западных районах немного спадет, но в восточных и центральных районах - усилится.

В ближайшие дни очень сильная жара ожидается в восточных и центральных районах Латвии. Температура воздуха днем ​​поднимется до + 30… + 33 градусов.

Ожидаются и тропические ночи, когда столбик термометра не опустится ниже отметки в +20 градусов.

Жара вызывает повышенный риск проблем со здоровьем для широкого круга населения, особенно для пожилых людей и младенцев. Следите за инструкциями ответственных органов и следуйте им.