В ближайшие дни Латвию накроет волна жары. Объявлено оранжевое предупреждение
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) выпустил оранжевое предупреждение в связи с надвигающейся аномальной жарой.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) выпустил оранжевое предупреждение в связи с надвигающейся аномальной жарой.
В четверг, 8 июля, жара в западных районах немного спадет, но в восточных и центральных районах - усилится.
В ближайшие дни очень сильная жара ожидается в восточных и центральных районах Латвии. Температура воздуха днем поднимется до + 30… + 33 градусов.
Ожидаются и тропические ночи, когда столбик термометра не опустится ниже отметки в +20 градусов.
Жара вызывает повышенный риск проблем со здоровьем для широкого круга населения, особенно для пожилых людей и младенцев. Следите за инструкциями ответственных органов и следуйте им.
Tuvākajās dienās Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms ļoti stiprs karstums⚠️— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 7, 2021
Gaisa temperatūra dienu laikā paaugstināsies līdz +30…+33°. Gaidāmas arī tropiskās naktis, kad termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +20° atzīmi. pic.twitter.com/Fadf37Jx12